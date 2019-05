Must read: 37% rendement met bubbels

Must read

Leuk, een bubbelportefeuille. Plus; vandaag Europese verkiezingen, Modi wint in India, Theresa May morgen mogelijk naar huis en risico's.

Investeren in duurzame oceanen

De oceaaneconomie kampt historisch gezien met een enorm investeringstekort. Maar geld is wel nodig. Om vervuiling en overbevissing tegen te gaan. Het Sustainable Ocean Fund investeert in de zee.

De (bijna) 70 grootste risico's

Vermogensbeheerder Nomura heeft een lijst gemaakt met bijna 70 gebeurtenissen die de rest van dit jaar voor pijnlijke en soms ook vrolijke verrassingen kunnen zorgen op de beurs.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vandaag verkiezingen!

Investors now have something else to worry about: the European elections and the potential rise of populist parties across the region https://t.co/dhw1osWqUN pic.twitter.com/IxxJA4uES9 — Bloomberg Brexit (@Brexit) May 23, 2019

Modi wint waarschijnlijk

India PM Modi's party looks set to sweep general election https://t.co/jvnFfGyvEW pic.twitter.com/4e9YxJjwC8 — Reuters Top News (@Reuters) May 23, 2019

Wat is er veranderd op de obligatiemarkt?

In de afgelopen tien jaar.

Hoe ziet een bubbelportefeuille eruit?

Nou, gewoon long Netflix en bitcoin en short Tesla. Deze portefeuille staat in ieder geval 37% in de plus.

Zou ze morgen gaan?

Theresa May is expected to resign after losing the support of her Cabinet https://t.co/esRDUxUABb — Business Insider (@businessinsider) May 23, 2019

Het pond heeft te lijden

The pound is on a record losing streak and nobody wants to stand in the way of further losses: https://t.co/eC6otLKLHv via @markets #forex #brexit $gbp pic.twitter.com/I6J56YUyVX — Paul Dobson (@paul_dobson) May 23, 2019

Dat doet zeer