Must read: Machtig Amsterdam

Must read

Plus: Pas op voor waardevalkuil, overheid geeft groene obligatie uit, DAX is een auto-index, bitcoin een gokmunt, en méér.

Beleggen is vooral sneller geworden

Dividendbelegger Jorik van den Bos zit deze maand precies 25 jaar in het beleggingsvak. Wat heeft hij geleerd? Wat is er veranderd? Waar gaat het naartoe? “Ruis reist sneller, maar ook is sneller duidelijk wat beurzen in beweging zet. Informatie wordt steeds breder gedeeld.”

Pas op voor waardevalkuil

Waarde-aandelen doen het al een tijdje slechter dan groeiaandelen en zijn inmiddels ook heel veel goedkoper. Dus de komende jaren zullen waarde-aandelen het beter doen, zeggen waardebeleggers. Niet dus, of er moet een duidelijke katalysator zijn.

DAX is verkapte auto-index

Good morning from #Germany where markets pricing in the demise of auto sector. DAX auto sector still expected to make up 45% of total DAX sales, 31% of DAX earnings, pays 24% of DAX dividends, but has only 11% share of DAX mkt cap as investors pay only P/Es of 5x (VW) to 8x (BMW) pic.twitter.com/bGECIzdUuB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 mei 2019

Groene obligatiegolf bereikt Agentschap van Generale Thesaurie

Groene en sociale obligaties zijn hot. De Nederlandse staat geeft morgen zijn eerste groene obligatie uit. Columbia Threadneedle vindt dat ook centrale banken zich ten behoeve van een duurzamere wereld op deze markt moeten werpen .

Leuk als gokmunt

Robeco: Kosten 1 bitcointransactie = 330.000 credit cardtransacties

Tegenvallers wegen zwaarder

Marketwatch: tegenvallende (Amerikaanse) winsten worden in het huidige cijferseizoen veel harder afgestraft dan meevallende winsten beloond.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het verschil is behoorlijk.

Volgens onze Knot is de Europese inflatie nog altijd te laag

ECB's Knot says euro zone inflation is not where ECB wants it https://t.co/bLb8phhwPs pic.twitter.com/CtarQkbFuc — Reuters Top News (@Reuters) 19 mei 2019

Verblind door een cybercharlatan

Gerard Sanderink, eigenaar van automatiseringsconcern Centric en bouwbedrijf Strukton, heeft een hechte band met Rian van Rijbroek, die te boek staat als cybercharlatan. Een verhaal over een vervalst cv, haastig opgerichte stichtingen en Rian die gepensioneerde notarissen optrommelt en de wijziging in Sanderinks nalatenschap regisseert. Heerlijk leesvoer van Follow the Money.

Het succes van online shopping: Wallmart x Alibaba

Overigens heeft Wallmart inmiddels ook succes met de eigen internetwinkel.

Down under zijn ze van de noodzaak van CO2-reductie niet overtuigd

En dan te bedenken dat de prijzen van duurzame energieën over twee jaar goedkoper zijn dan die van fossiel. Maar ja, Australië heeft veel kolen en daar moet blijkbaar ook iets mee.

In coal we trust: Australia's voters back PM Morrison's faith in fossil fuel https://t.co/49SjKm0t54 pic.twitter.com/qqM9rhi8gP — Reuters Top News (@Reuters) 19 mei 2019

Amsterdam spreekt toch echt een woordje mee