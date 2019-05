Must read: Zo ziet een correctie eruit

Must read

Dan weet u dat weer. Plus, partij May krijgt klappen, Tesla heeft toch geld nodig en alle beleggingsprofielen weer in de plus.

Tien risico's die de markt bedreigen

Fundamenteel gaat het fantastisch met de aandelenmarkt. Maar er liggen wel tien risico's op de loer, aldus Anatole Kaletsky van Gavekal Research.

Doorgeefcolumn: De groeiende duurzaamheidsbehoefte

Chief Client Officer van NN Investment Partners, Hester Borrie, legt uit hoe het is om in te spelen op een internationaal groeiende, steeds luider uitgesproken duurzame klantbehoefte.

Alle beleggingsprofielen weer in de plus

Het herstel op de beurzen in het eerste kwartaal werkt door in alle beleggingsprofielen, aldus Finner. De rendementen lopen op van 3,6% in een zeer defensief profiel, tot maar liefst 12,2% in het zeer offensieve profiel.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Buffett valt van zijn geloof

Warren Buffett heeft voor het eerst aandelen van internetgigant Amazon gekocht. https://t.co/1aMFG2QEQz pic.twitter.com/dJYJxEC8Dn — DFT (@dft) 3 mei 2019

Partij May krijgt klappen

British Prime Minister Theresa May’s Conservatives and the opposition Labour Party punished in local election for #Brexit chaos: partial results https://t.co/8PgEIjbPqZ by @GuyReuters pic.twitter.com/MUi7MXTI1m — Reuters Top News (@Reuters) 3 mei 2019

Digitale verzekeraar Lemonade komt naar Amsterdam

Lemonade, een snel groeiende internetverzekeraar uit New York die onlangs 300 miljoen dollar ophaalde, opent binnenkort een kantoor in Amsterdam. Dat zegt een goed geïnformeerde bron rond de insurtech.

Tesla heeft dringend geld nodig

Dus toch.

Tactische assetallocatie april

Zo deden de verschillende portefeuilles het in april.

Zo ziet een correctie eruit