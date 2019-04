Must read: De rally gaat wel/niet door

Must read

Amerikaans groeiaandelenfonds speelt op zeker

Het UBS Equity USA Growth-fonds kreeg dit jaar een plaatsje in de IEX Fonds 40, de actieve fondsenportefeuille van IEX Profs. Wat zijn de ervaringen en plannen van fondsmanager Peter Bye?

Wat is er dit jaar mis met de sector health care?

Dankzij de Fed

Het is een bijzondere situatie: de koersen van zowel obligaties als aandelen stijgen. Marketwatch analyseert.

Hoe banken kunnen helpen

"Maak verstandig kiezen makkelijk en onverstandig kiezen moeilijk." Banken kunnen klanten op een verrassend simpele manier helpen om verstandige financiële keuzes te maken, aldus gedragswetenschapper Wilco van Dijk van de Universiteit Leiden.

Waarom de beren ongelijk hebben

In het eerste kwartaal is de strijd tussen bulls en bears gewonnen door de stieren. Een analist van Citigroup ziet daar goede redenen voor en voorspelt dat de bullmarkt nog zeker 12 maanden aanhoudt. CNN heeft een verhaal waarin het vertelt waardoor de 12 eerdere bullmarkten eindigden.

Van winstnemen is niemand ...

RTL Z debatteert met onder meer Jos Versteeg over een verdere opmars van de AEX. Zit er nog meer in het vat?

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief blijft aan kop, maar de voorsprong is nipt.

Waarom de euro wegglijdt

Blokland’s daily sketch: Little yield and growth https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/iaHgkKlONn — Robeco Asset Management (@Robeco) 25 april 2019

Europese belegger vlucht in goud

Politieke en economische onzekerheden drijven de Europese belegger naar goud, zo constateert Invesco, dat zelf sterk van de ontwikkeling profiteert. Goudbeleggers profiteren tot nu toe heel wat minder.

De Turkse problemen zijn nog niet opgelost

#Turkey rout continues w/ Lira on course to 6 per Dollar and 10y yields near 18%. pic.twitter.com/ZbbzQObWMY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 april 2019

De politiek bepaalt

Martin Hafkamp: Telecombedrijven in de hele wereld maken zich op voor de bouw van netwerken voor 5G.

UBS en DWS samen?

Gaan de vermogensbeheertakken van Deutsche Bank en UBS samen? Lees het bericht van Citywire.

Met die andere fusie van Deutsche lijkt het mis te gaan