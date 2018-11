Must read: Amerikaanse aandelen of cash

Must read

Plus: State Street blijft risk-on, 12 beleggingscontradicties, dat was de dollarstijging, vreemde oliemarkt, en méér.

State Street Global Advisors: "We zijn nog steeds risk-on"

Terwijl de wereldeconomie volgend jaar doorgroeit neemt de liquiditeit verder af én dreigt het handelsconflict tussen de VS en China een oorlog te worden. Wat als belegger te doen? State Street Global Advisors ziet de beste kansen in de VS, voor aandelen én obligaties.

Smartbèta-ETF's hebben moeite volwassen te worden

De markt voor ETF's groeit razendsnel, maar die voor de sub-categorie van smartbèta blijft achter. Nog te onvolwassen oordelen professionele beleggers.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: -4,15% (ytd)

Rendement Index 20+: -1,65% (ytd)



Fondsmanagers wereldwijd gaan voor Amerikaanse aandelen en cash

Obligaties en Britse aandelen prijken bovenaan het niet-kooplijstje van fondsmanagers wereldwijd die de nabije beurstoekomst met enige angst tegemoet zien. Hier is het verhaal.

12 beleggingscontradicties

De beleggingsindustrie blijkt een vruchtbare bodem voor contradicties. Zoals: "Ik ben een langetermijnbelegger maar in ons kantoor houden 23 schermen de koersen bij." Interessante opsomming!

Huizenprijzen 2019 vlakken af

Rabobank verwacht dat de huizenprijzen in Nederland volgend jaar gemiddeld genomen minder hard zullen stijgen dan dit jaar. De bank gaat uit van een prijsstijging van 6% en een verdere terugloop in het totaal aantal verkochte woningen.

Dat was de dollarstijging

The dollar's bull run has ended and it's time to sell, Morgan Stanley says https://t.co/diWF4vs9jE pic.twitter.com/akKaHF3KVE — Bloomberg (@business) 18 november 2018

Hoogste kredietstatus Nederland niet in gevaar

Standard & Poor's (S&P) geeft Nederland net als voorgaande jaren de AAA-status. Dankzij een stabiel overheidsbeleid en divers bedrijfsleven ziet de Amerikaanse kredietbeoordelaar onze economie de komende jaren gestaag verder groeien. De schuld is inmiddels 56% van het BNP, onder de EU-norm.

De drie grote struikelblokken voor een pensioenakkoord

Na jaren onderhandelen is er nog altijd geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Vandaag wordt er verder gepraat. Wat zijn die drie pijnpunten?

Oliemannetjes

Als drie mannen de olieprijs bepalen, dan is dat een extra reden om voor andere energiebronnen te pleiten.