Must read: Draaien naar obligaties?

Plus: QE leeft verder, Indiase goed nieuws show, CPB en DNB vrezen handelsoorlog, EM sterker dan ooit en nog veel meer.

QE is dood, lang leve QE

Ja, in december sluit Mario Draghi het QE-loket, maar dat wil niet zeggen dat QE ook verdwijnt. "Monetaire haviken bestaan niet meer in de eurozone," sombert Edin Mujagic.

De Indiase goed nieuws show

Het CFA Institute ziet honderden redenen om positief te zijn over India. Zoals: "Een gemiddelde groei van 8% de komende 20 jaar moet mogelijk zijn."

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? De actieve manager kunnen zich nu bewijzen.

Rendement IEX Fonds 40: +2,89% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,25% (ytd)

Risk off

Maakt Goudlokje plaats voor de drie beren? Volgens Schroders is het tijd om vastrentende waarden te heroverwegen.

Onderwijl in Sjanghai

CPB en DNB vrezen escalatie handelsconflict

Het goede nieuws: de Nederlandse economie blijft groeien, dit jaar en volgend jaar. Het slechte nieuws: de piek ligt alweer achter ons. Dat meldt het CPB in de zogeheten juni-raming. Maar als er een handelsoorlog uitbreekt, zal de downtrend versnellen. Volgens DNB kunnen de kosten dan oplopen tot 10 miljard euro in twee jaar.

opvallend hoeveel pessimistischer DNB is met de groeiraming vergeleken met CPB, maar beide constateren dat economie over hoogtepunt is pic.twitter.com/kt5HFjqFb2 — Martin Visser (@martinvisser) 19 juni 2018

Bad timing

Marketwatch: Dreiging handelsoorlog komt op een verkeerd moment.

Veerkrachtige opkomende markten

Ja, de opkomende markten ervaren nu wat tegenwind, maar ze waren economisch nog nooit zo gezond als nu. Is getekend: Legg Mason AM. Vooral Azië biedt prachtige beleggingskansen.

Er is ook goed Europees nieuws

Een eurozonecrisis staat niet voor de deur #raboresearch https://t.co/ZtF8jtcovB — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) 19 juni 2018

Robeco lanceert high yield multi-factorfonds

De timing lijkt niet optimaal, maar dat is wel vaker bij de lancering van nieuwe fondsen. Contra-indicator?