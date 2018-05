Must read: Druk op opkomende markten

Must read

Plus: Europese beleggers stappen in VS aandelen, Italiaanse toestanden, stabilisatie crypto's pas echt eng, en meer.

Europese belegger koopt Amerikaanse aandelenfondsen

Europese fondsenhuizen deden goede zaken in april. Vooral Amerikaanse aandelenfondsen stonden in de belangstelling. Dat kan niet van Europese aandelenfondsen worden gezegd. Wat een bloedbad!

Particulier gaat Europese ETF-verkoop aanjagen

Als Europa de VS volgt, dan zullen particulieren massaal in ETF's gaan beleggen. "Volgens berekeningen van Vanguard zal het belegd vermogen in Europese ETF-producten jaarlijks met ruim 15% toenemen tot meer dan 1000 miljard dollar in 2021."

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +2,36% (ytd)

Rendement Index 20+: +2,04% (ytd)

Opkomende markten onder druk

De opkomende martken lijden dit jaar onder een dure dollar en tal van geopolitieke en handelsspanningen. ABN Amro analyseert.

Italiaanse crisis is een ruwe wake-up call

Durk Veenstra: "Gelukkig zag iedereen het aankomen, want zijn we niet al sinds mensenheugenis gewaarschuwd voor vooral de enorme staatsschuld die, gezien het gebrek aan groei van de Italiaanse economie, wel tot faillissement móet leiden." Hier is de hele column.

Mark Hulbert van Marketwatch.com beschouwt de huidige Italiaanse crisis als een geweldige koopkans (van Amerikaanse aandelen).

Het Italiaanse reddingsplan van ABN Amro

Italië in problemen: hoe zou een redding er uit kunnen zien? Lees hier over in onze Daily.https://t.co/LHCidgxZn2 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 30 mei 2018

60% van de Italianen pro-EU?

Dat was een steekproef van bijna ene jaar geleden. Sinsdien is er veel gebeurd.

Support for staying in the #euro at 60% is twice the support for leaving at 30% in #Italy = Little risk of #Italexit pic.twitter.com/foRdQfCiJS — Sony Kapoor (@SonyKapoor) 30 mei 2018

Wie is de grootste?

Inmiddels hebben bijna alle banken hun jaarverslag gepresenteerd en kan de balans worden opgemaakt.

Tot ziens 3%

CPB waarschuwt voor stabilisatie crypto's

Cryptocurrency's staan bekend om de forse koersschommelingen en de bijbehorende risico's voor beleggers. Maar, waarschuwt het Centraal Planbureau: de risico's worden pas echt groot als de koersen stabiliseren. Als dat gebeurt, kan dat in het uiterste geval leiden tot een nieuwe wereldwijde financiële crisis zoals in 2008. Beetje vreemd verhaal.