Must read: Beleggingen in schone energie krijgen tractie

De optimistische outlook van Aegon AM

CIO Olaf van den Heuvel van Aegon AM is opvallend optimistisch over de beleggingskansen in de komende 5 jaar. Er valt weer wat te kiezen. Ook veel obligaties zijn aantrekkelijk geworden. Ofwel, Tina is vervangen door Tara.

Hedgefondsen shorten Europese obligaties

Vermogensbeheerders zijn sterk verdeeld over de Europese obligatiemarkt. De gemiddelde vermogensbeheerder is optimistisch, hedgefondsen zijn juist sceptisch. Wie heeft de beste argumenten?

Weinig fiducie in obligaties

Martine Hafkamp van Fintessa ziet weinig brood in obligaties: "Op korte termijn kunnen centrale banken de rente best wat verlagen. Maar de historisch lage rentes van enkele jaren geleden gaan we waarschijnlijk nooit meer terugzien. Een belegging in obligaties kan incidenteel nog wel een goed jaar opleveren, maar het komend decennium zal niet het gouden tijdperk van obligaties worden." Lees haar nieuwste column.

Morningstar enthousiast over Europese aandelen

Verdere renteverlagingen, in combinatie met een voorspoedig macro-klimaat en positieve bedrijfsresultaten, kunnen de Europese aandelenmarkten nog verder laten stijgen. Waar liggen de beste kansen?

Amerikaanse werkloosheid recordlaag

Dat betekent onder meer dat de Fed geen haast heeft om in actie te komen, zolang de inflatie niet duidelijk daalt.

De Amerikaanse werkeloosheid is nu al 30 maanden onder de 4%. Dat is alleen tijdens de Vietnam oorlog eerder gebeurd. pic.twitter.com/nEdk2xmtlR — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 10, 2024

De regel van 72: boeien?

De regel van 72 is een vuistregel om te berekenen hoe lang het duurt voordat een belegging in waarde verdubbelt. Snel en simpel, maar wat hebben beleggers er eigenlijk aan? Lees de nieuwste blog van Erik Mauritz.

Wie durft nog in smallcaps te beleggen?

Wie durft nu contrair te gaan?

The Russell 2000 to S&P 500 ratio is now at its lowest level since October 2001.



In other words, small caps are the cheapest relative to large caps in 23 years.



Over the last decade, the S&P 500 has rallied 178%, outperforming the Russell 2000's gain of 108%.



Year-to-date,… pic.twitter.com/eHqDk2oe1m — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 8, 2024

Wereld investeert dit jaar bijna twee keer zo veel in schone energie als in fossiel

Voor het eerst komen de investeringen voor energie in 2024 waarschijnlijk uit boven de 3 biljoen dollar, stelt de IEA in z’n jaarlijkse World Energy Investment Report. Daarvan gaat ongeveer twee biljoen naar schone technologie, en iets meer dan één biljoen naar steenkool, aardgas en olie.

Dollar is nog altijd dominant

The US dollar continues to play a dominant role, particularly in trade finance payments and forex reserves. In a speech at @Stanford, IMF's @GitaGopinath discussed the impact of geopolitics on global trade and the dollar. https://t.co/ccSjFD0gvV pic.twitter.com/h0UP6o2v1g — IMF (@IMFNews) June 10, 2024

"Twee derde vastgoedbeleggers wil niet investeren in verduurzaming"

Veel particuliere vastgoedbeleggers vinden de kosten van verduurzaming van hun panden te hoog in verhouding tot de baten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Handelsbanken onder 776 particuliere vastgoedbeleggers.

Goud wordt steeds schaarser

"According to data from the international trade association, mine production inched up only 0.5% in 2023 compared to a year ago. “It’s getting harder to find gold, permit it, finance it, and operate it." CNBC bericht.