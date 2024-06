Must read: Uitstervend ras

ECB verlaagt de rente, terwijl inflatie en arbeidskosten stijgen

De lonen stijgen snel, maar de ECB ziet daar geen problemen in om de rente omlaag te brengen. Ze gaven daarvoor drie bizarre redenen, die Lagarde verpakte in wollige taal. Edin Mujagic denkt dat de rente in juli niet verder omlaag gaat.

Zo stemde de ECB

#Austria’s hawkish central bank chief Robert Holzmann was the sole dissenter on #ECB rate cut, BBG reports, citing a person familiar with the matter. pic.twitter.com/GoZ36ROgSh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 6, 2024

En dit doen centrale banken in de rest van de wereld

Global Central Bank Update:

-Denmark cut rates for the first time since 2021, 25 bps decrease to 3.35%.https://t.co/l5IYmkf6Ih pic.twitter.com/R2hTix2xXF — Charlie Bilello (@charliebilello) June 7, 2024

Beleggers onderschatten aandelenrisico's

State Street Global Advisors (SSGS) denkt dat 2024 alsnog een topjaar wordt voor obligaties, rekent op meer aandelenvolatiliteit en ja, acht een Amerikaanse renteverlaging in de zomer mogelijk.

Uitstervend ras

Echte shortsellers bestaan bijna niet meer.

Hoe gaat het met GameStop

Beleggers letten alleen op de handel in GameStop, niet hoe het nou met het bedrijf gaat.

De problemen van de techsector

AI kan dit niet oplossen.

Bubbel?

De k/w van Nvidia :

net zo hoog als bij de start van de AI hype. pic.twitter.com/Kq3wEjJiVY — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 7, 2024

Ook lekker veel hoogtevrees

The ratio of the Semiconductor ETF to the S&P 500 has hit a new record high, surpassing the previous high from back in 2000. $SMH $SPY



Video: https://t.co/gLIFlG7mZ6 pic.twitter.com/Aga3DbwEEH — Charlie Bilello (@charliebilello) June 6, 2024

Mooie vergelijking