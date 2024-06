Must read: Centrale banken slaan massaal goud in

Stijgende vraag naar cyberbeveiliging is beleggingskans

Het aantal cyberbedreigingen neemt steeds verder toe waardoor bedrijven worden gedwongen om cyberbeveiliging de hoogste prioriteit te geven. De grote vraag naar cybersecurity-oplossingen biedt volgens Johannes Jacobi van AllianzGI kansen voor beleggers.

Qua vadis, ECB?

Dat de ECB de rente vandaag 25 basispunten lager zet, verwacht iedereen. Maar wat daarna? Daarover hebben de monetaire experts van AllianzGI, Van Lanschot Kempen, DWS, Carmignac, MFS en PGIM zo hun eigen gedachten, net als over de beleggingsimplicaties.

Amerikaanse economie is de aanjager van de wereldeconomie

"The United States, flexing its muscles as the world’s largest economy, is once again serving the critical role of global growth engine. As Europe and China struggle with weak economic activity, the US, India and, to a lesser extent, Japan are showing signs of resilience as the major players in the world economy diverge." Lees de analyse van Capital group.

Nu instappen?

Emerging Markets waren eens het beloofde beleggingsland. Hoge economische groei zou leiden tot hogere winsten en dus hogere koersen. De laatste 15 jaar val dat een beetje tegen. Een beetje veel tegen.

Rel performance EM vs wereld index.

Bezuinigende consument is gevaar en kans

De verbluffende resultaten van Nvidia stuwen het aandeel hoger. Maar ook de hele markt, want AI is booming. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de consumentenbestedingen afnemen. Morningstar vraagt zich af wat dat zou kunnen betekenen voor de vooruitzichten van de aandelenmarkt, en hoe beleggers erop moeten reageren.

ChatGPT ontdekt essentie van financiële verslagen

Recent onderzoek van de Universiteit van Chicago bewijst dat ChatGPT de informatie uit jaarverslagen en conference calls met ongeveer 70 tot 75% kan inkorten om tot de essentie te komen. Dat is handig!

Apple is gepasseerd

Nog even en Nvidia is de grootste. Morgen gaat het aandeel (10:1) splitsen.

NVIDIA $NVDA reaches a $3T valuation.



Overtakes Apple $AAPL as the 2nd largest company globally.

Van S&P 500 naar S&P 1

Nvidia accounts for ~43% of the S&P 500's gain YTD.



via

Populair en succesvol: obligatie ETF's met een vaste looptijd

Dit segment van de ETF-markt groeit snel in het kielzog van de populariteit van vergelijkbare obligatiefondsen. Reden?

Ben u klaar voor een bearmarkt?

"The time to prepare for that inevitable incineration is when things are going well, not during the actual correction." Sterke analyse van financieel blogger Ben Carlson.

Opvallende obligatiekeuze van Fidelity International

De vermogensbeheerder is met name gecharmeerd van bedrijfsobligaties in het minder kredietwaardige investment grade-segment en het meer kredietwaardige high yield-segement.

Klimaatbeleid Europa: de rem erop of met volle kracht vooruit?

De aanpak van klimaatverandering is één van de belangrijkste thema’s bij de Europese parlementsverkiezingen deze week. RTL Z vroeg een kritische ondernemer en een bevlogen klimaatjongere hoe ze aankijken tegen het Europese klimaatbeleid. "Het mag wel een tandje minder."

Hamsteren! Centrale banken slaan goud in

BREAKING: Gold's share of global international reserves jumps to 17.6% in 2023, the most in 27 years.



This share has almost doubled since 2016 as central banks have ramped up purchases.



This share has almost doubled since 2016 as central banks have ramped up purchases.

Gold is also now the 2nd largest asset held in global central banks' reserves, exceeding the…

Nederlandse industrie verwacht 30 procent meer te investeren

Deze hoge verwachting heeft deels te maken met investeringen die al in 2023 in gebruik zouden zijn genomen, maar zijn uitgesteld tot 2024. Bijna een vijfde van de industriële investeringen zijn volgens de bedrijven gericht op verduurzaming en energiebesparing. Bij bedrijven actief in energievoorziening is dit zelfs ruim de helft. Dit meldt het CBS op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen.

Rabobank is positief over Nederlandse economie