Must read: Amerikaanse aandelen de duurste? Echt niet!

Qua vadis, ECB?

Dat de ECB de rente morgen 25 basispunten lager zet, verwacht iedereen. Maar wat daarna? Daarover hebben de monetaire experts van AllianzGI, Van Lanschot Kempen, DWS, Carmignac, MFS en PGIM zo hun eigen gedachten, net als over de beleggingsimplicaties.

Fed volgt ECB eerder dan verwacht?

BREAKING! US Job Openings again came in much weaker than expected. This will allow #Powell & Co. to reopen the door to #FederalReserve rate cuts after a series of weak Macro numbers. As Powell mentioned during the last #FOMC press conference, with #inflation down, the Fed can… https://t.co/Qhnimjuu8Q pic.twitter.com/NnkrIEwIMi — jeroen blokland (@jsblokland) June 4, 2024

Bullmarkt kan zomaar omslaan

Optimisme over de Amerikaanse economie, inflatie en de Fed stimuleert aandelen, maar er blijven volgens Morningstar risico's.

Als waardering toch telt

Amerika is niet de duurste beurs. Dat is Denemarken (lees: Novo Nordisk).

Trends in Valuation of the Global Stock Market: Forward P/E



P/E of Major Markets

???? U.S.A 20

?? World 16

???? Europe 13

???? Japan 15

???? China 7



Top 3 with the Highest P/E

???? Denmark 25x

???? New Zealand 22x

???? India 22x



Top 3 with the Lowest P/E

???? Brazil 8x

???? China 7x

???? Turkey… pic.twitter.com/o6H9oOvMoh — Vlad Bastion Research (@VladBastion) June 3, 2024

Ahold-Delhaize de nieuwe favoriet

Geen enkel chipaandeel staat op het kooplijstje van beleggingsexperts voor de komende maand, zo blijkt uit de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano. Welke aandelen wel?

Amerikaanse tienjaars daalt hard

Dat duidt op toenemende economische zorgen.

US 10y yields keep falling as US growth woes accelerate. 10y yield has eased ~30bps in the last 5 days, now at 4.33%, following a benign PCE, a dip in ISM Manufacturing, and another decline in JOLTS Job Openings (lowest level since 2021). pic.twitter.com/XX5WH2r80U — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 4, 2024

Klimaatbeleggen is de hype voorbij

Beleggers gaan steeds beter geïnformeerd, voorzichtiger en minder naïef te werk in hun benadering om de klimaatverandering tegen te gaan. https://t.co/smdL1l9h8W pic.twitter.com/wB3wI54SHb — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) June 4, 2024

Niets mis met marktbubbels

"Bubbles in the 1700s and 1800s financed the development of railways, canals, telegraphs, and more. The 1920s stock market bubble in the US financed the development of radio, cars, airplanes, and more. The late 1990s dot-com bubble caused huge overinvestment in internet companies, but it funded the buildout of internet infrastructure and rapid innovation in online business models." Met AI zal het niet anders zijn. Interessant verhaal.

Meer export lost Chinese problemen niet op

"China continues to treat only the symptoms, rather than the underlying cause, of its economic malaise. It ought to be doing whatever it can to increase domestic consumption and reduce excessive savings; instead it is relying on export markets in a world that is quickly abandoning free trade." Diepgaande analyse op Project Syndicate.

Forse verkiezingsbeursschade in India en Mexico

De verkiezingsuitslag in zowel India als Mexico waren een onprettige uitkomst voor beleggers. pic.twitter.com/xEAbMQK7Dn — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 5, 2024

Pensioenfondsen stellen overstap naar nieuw stelsel uit

Het aantal pensioenfondsen dat per 1 januari 2025 de overstap waagt naar het nieuwe pensioenstelsel is behoorlijk gedaald. Dat blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. In totaal zullen 14 fondsen volgend jaar de overstap wagen; een jaar geleden ging het nog om 25 pensioenfondsen.

Aandelensplitsingen zijn meestal een goede zaak

Maandag is het aandeel Nvidia plots tien keer zo goedkoop. Kopen dus?

Lees ook: De voors en tegen van aandelensplitsingen.

Since May 22, 2023 (when Nvidia’s success really took off), stock is +277%, bringing chipmaker’s market cap to $2.8 trillion; Nvidia recently announced 10-to-1 stock split to be completed later this week; historically, companies that split their stock have often outperformed… pic.twitter.com/ZDYqWjVrov — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) June 4, 2024

Diamantprijzen blijven dalen

Minder vraag uit China en concurrentie van kunstmatige diamanten hebben hun negatieve prijseffect. CNBC heeft het verhaal.

Nederlandse import Chinese EV's explodeert