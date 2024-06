Must read: Help! De Amerikaanse economie stagneert

Meer beursonrust op komst

Ondanks oorlogen, handelsspanningen, belangrijke verkiezingen en hogere rentes zijn aandelen dit jaar rustig verder gestegen. Op basis van de lage stand van de VIX-index maken beleggers zich blijkbaar weinig zorgen. Nog niet. Renco van Schie van Valuedge voorziet echter woeligere tijden.

Goede ideeën zorgen voor slechte rendementen?

Veel fondsbeheerders zweren bij een geconcentreerde portefeuille-aanpak met alleen maar conviction buys. Financieel adviseur Joe Wiggins is daarvan afgestapt. De aanpak leidt volgens hem tot overmoed, overmatige risico's en een te grote afhankelijkheid van een paar thema's.

Wisseling van de chipwacht

De Dow Jones sloot op 17 mei voor het eerst ooit boven de 40.000 punten. In 1999 werd al voorspeld dat de Dow Jones Index dit niveau zou bereiken, maar dan in 2016. 1999 was ook het jaar dat Intel in de Dow Jones-index werd opgenomen. Na 25 jaar komt daar wellicht een einde aan en wordt het aandeel mogelijk door Nvidia vervangen. Lees de nieuwste blog van Erik Mauritz.

Chipsubsidies naar grote bedrijven

"Two years into a nearly $53 billion government effort to shore up the U.S. chip industry, the program’s impact is becoming clearer: Big companies making advanced chips are getting a boost". Dat schrijft The Wall Street Journal. "But there are limits to what the money can do."

Big companies making advanced chips are getting a boost under the $53 billion Chips Act, but there are limits to what money can do https://t.co/JLONYSumts — WSJ Markets (@WSJmarkets) June 3, 2024

Edin Mujagic benoemd tot fondsbeheerder van beleggingsfonds Hoofbosch

Edin Mujagic (46) is per 1 juni 2024 in dienst getreden bij Beleggingsfonds Hoofbosch uit Haarlem, als econoom en fondsbeheerder. Sinds 2018 was hij hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Hij schrijft al jaren op IEX Profs columns over het monetaire beleid van centrale banken.

Er komt concurrentie in de obesitasmarkt

De koersen van farmareuzen Eli Lilly en Novo Nordisk zijn hard gestegen door hun succesvolle obesitasmedicatie. Volgens Morningstar is er nu stevige concurrentie op komst.

Overwaarde huizen naar recordhoogte, starters gedupeerd

De huizenprijzen stijgen enorm, en toch heeft een grote groep huizenkopers daar geen hogere hypotheek voor nodig. Het zijn de doorstromers, die profiteren van de verkoopopbrengst van hun oude woning. Met gemiddeld €211.000 overwaarde brak de woningmarkt in mei een nieuw record, ten koste van starters.

UWV ziet banengroei flink afzwakken door personeelstekorten

Dit jaar en volgend jaar groeit de werkgelegenheid in Nederland, maar de aanwas van nieuwe banen valt aanzienlijk lager uit dan in voorgaande jaren, voorspelt het UWV. Dat komt deels doordat de economie op een lager pitje draait, maar ook doordat veel bedrijven het benodigde personeel simpelweg niet meer kunnen vinden en daarom ook niet kunnen uitbreiden.

Minder Amerikaanse groei + meer schuld = slecht vooruitzicht

YIKES! The @AtlantaFed #GDPgrowth nowcast for Q2 has plunged to 1.8%. Not so long ago, it was above 4%. If this continues, expect bigger budget #deficits and an even faster accumulation of #debt as we head into the #USelections. It also shows the odds of a #recession were never… pic.twitter.com/phn8dXPHW8 — jeroen blokland (@jsblokland) June 3, 2024

De 'silver lining' van marktzeepbellen en AI-investeringen

"If you’re looking for things to worry about, check out the stock market. It might be giving cause for concern, at least a little bit." Dat stelt financieel columnist James Mackintosh. Hij schrijft dat hij vreest dat 'de markt te weinig aandacht besteedt aan de risico’s'. Maar als er al sprake is van een bubbel, hoeft dat niet slecht te zijn, meent hij.

Zekerheid vs volatiliteit

China leider hernieuwbare energie

"Renewable energy capacity additions have been dominated by China in recent years, but if 2030 climate targets are to be met other countries in Asia are going to have step up the pace of deployment." Dat schrijft Reuters deze ochtend. Landen als India en de grote Zuidoost-Aziatische economieën van Indonesië, Thailand, Maleisië, Vietnam en de Filippijnen lopen achter: hun capaciteit voor hernieuwbare energie moet de komende jaren vergroot worden.