Must read: Vraagtekens bij aankomende renteverlaging ECB

Contrair en succesvol

Kopen met korting loont. Het Skagen Focus Fund, geleid door Jonas Edholm en David Harris, is winnaar van de LSEG Lipper Fund Award voor het beste wereldwijde small- en midcapfonds. “In elke markt kan met onze beleggingsstijl koerswinst worden geboekt."

Aanpassingskracht Duitse industrie wordt onderschat

Econoom Robert Lind van Capital Group vindt alle ondergangstheorieën over Duitsland zwaar overdreven. Ja, de Duitse industrie zit in een lastige fase, maar dat is niet de eerste keer. "Onderschat nooit hun aanpassingsvermogen."

Beleggen in familiebedrijven heeft zo zijn risico's

Iemand heeft hier serieus onderzoek naar gedaan. het effect van de performance van een bedrijf als er familie van de CEO dood gaat.

Vraagtekens bij aankomende renteverlaging ECB

De prijzen zijn in mei sterker gestegen dan verwacht, vooral in de dienstensector. Desondanks zal de ECB de rente deze week voor het eerst sinds lange tijd met een kwartje verlagen. Morningstar heeft het verhaal.

Ex-president Axel Weber van de Duitse centrale banken is het met die aanstaande renteverlaging niet eens. Die komt volgens hem te vroeg. Eerst moet de inflatiestrijd zijn gewonnen. Dat schrijft hij voor Project Syndicate.

Financiële dorst lessen op de beurs?

Beleg in water! Dat schrijft Hans Oudshoorn op Belegger.nl.

De case voor metalen

Meer vraag, minder aanbod, dus...

De beste belegging voor de lange termijn?

Een mix van obligaties en aandelen is dan echt het beste idee. Zeer uitgebreid en goed verhaal. Absolute Must read.

Private equity: voors en tegens

Larry Swedroe analyseert en komt met concrete aanbevelingen.

Komt er een crash?

Er is een indicator die het al 65 jaar bij het juiste eind heeft gehad en die indicator heeft nu een onheilspellende boodschap voor Wall Street (en beleggers elders).

Want Big Tech is de baas

Modi wint opnieuw verkiezingen

Dus Indiase aandelen verder door het dak. CNBC bericht.

De Amerikaanse huizenmarkt is rood gloeiend,

en dat is niet de schuld van Wall Street, betoogt Ben Carlson. Eigenlijk is de Amerikaanse woningmarktsituatie niet veel anders dan die bij ons.

De aandeleninkooptrend gaat gewoon verder

"Biodiversiteitsverlies directe bedreiging voor economie"

Bescherming van biodiversiteit moet een integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering van organisaties. Dat betoogt BNP Paribas. De bank onderzoekt in samenwerking met Naturalis hoe bewustwording over biodiversiteitsverlies in het bedrijfsleven kan worden vergroot.

Brede welvaart Nederland een na hoogste van de EU

Nederland heeft de op een na hoogste brede welvaart in het ‘hier en nu’ van de Europese Unie. In Zweden is de brede welvaart het hoogst van alle 27 lidstaten van de EU. De brede welvaart is van alle EU-landen het laagst in Kroatië. Dit meldt het CBS, dat in het kader van de verkiezingen voor het Europarlement extra aandacht besteedt aan Europese vergelijkingen.