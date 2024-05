Must read: 8% rente of meer, da's veel

Banken hebben geen spaargeld nodig, vandaar die lage rente

Door het gebrek aan concurrentie is de spaarrente zo laag, maar de plannen van de ACM veranderen daar niks aan. Banken hebben geen spaargeld nodig. En beleggen is sowieso beter, aldus Edin Mujagic.

Recordregen op de beurs; niks geks aan

De VS, Europa en Japan zijn allemaal aandelenmarkten waar het records regent. Alleen in de emerging markets zijn er wat tegenvallers zoals China en Brazilië. Is dat een probleem? Nee, zegt Aegon AM. Historisch gezien is er niks vreemds aan. Het enige wat en beetje zorgen baart, is dat de bedrijfswinsten achterblijven bij de rendementen.

Slechte week

Poor week for liquidity: Fed balance sheet assets fell by $15.2bn to ~7.3tn. The TGA rose by $6bn to $716bn, following a $4B increase the week before. Participation in the reverse repo facility fell by $37B to $459B on

May 29th. Bottom line: Liquidity has dropped to $6.128tn. pic.twitter.com/e5MSx5UHt4