Must read: Voor waarde-aandelen moet je in Europa zijn

Beleggen in de energietransitie voor duurzame impact én performance

Triodos Energy Transition Europe Fund is dit jaar door LSEG Lipper verkozen tot het beste beleggingsfonds op het gebied van alternatieve energie, mede door de meer dan prima risicorendementsverhouding. Hoe is dat mogelijk? Fondsmanager Sonja de Ruiter legt uit.

De beste fondsen en fondsenhuizen

U zoekt een uitmuntende fondsbelegging? Recent zijn de winnaars van de LSEG Lipper Fund Awards 2024 bekend gemaakt. De twee belangrijkste prijzen waren voor Nederlandse assetmanagers. Ontmoet alle winnaars.

Meer stress in obligatiemarkt dan aandelenmarkt

Tijd om de risicometers van beleggingsproducten aan te passen?

???? Low volatility shows investors are underpricing risk – FThttps://t.co/CgF8RG7fCj pic.twitter.com/Ph5F8LJ3ig — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) May 29, 2024

De Alex Fergusons onder de fondsbeheerders

De sportwereld en financiële industrie lijken in eerste instantie wellicht nauwelijks op elkaar, maar in sommige aspecten zijn wel degelijk vergelijkingen te maken. Bijvoorbeeld tussen voetbaltrainers en fondsbeheerders en hoelang zij aan het roer blijven staan, aldus Ronald van Genderen. Neem een Wim-Hein Pals (zie onderstaande foto). Die leidt inmiddels al sinds 2000 met onverwoestbaar optimisme het opkomende markten-aandelenteam van Robeco. Lees het artikel.

Of aandelen zijn te duur of obligaties te goedkoop

The S&P 500 risk premium is nearing zero for the first time since 2002. pic.twitter.com/WiDJTA6TqT — Lance Roberts (@LanceRoberts) May 29, 2024

Wat! Benzine net zo schoon als elektrisch?

De Japanse autobouwer Toyota stort zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie verbrandingsmotoren. Deze motoren moeten gewoon op benzine gaan rijden. Uiteindelijk denkt de autobouwer met die nieuwe motoren net zulke schone auto’s te kunnen maken als elektrische modellen. Feit is dat het grote Toyota flink achterop loopt in de productie van EV's.

Toyota gelooft nog volop in de auto die op benzine rijdt. En gaat nieuwe verbrandingsmotoren ontwikkelen. Uiteindelijk moeten die ook schoon zijn. https://t.co/XPVfNYPQB7 — RTL Z (@RTLZ) May 29, 2024

Huizenmarkt: appartementen schieten door prijsplafond

Een vrijstaand huis met meerdere badkamers en een dubbele carport? Dat is waar mensen aan denken bij een woning van een miljoen euro of meer. Maar dat clichébeeld verandert, want nog maar de helft van de miljoenenwoningen in Nederland is vrijstaand, terwijl appartementen steeds vaker door dit prijsplafond heen schieten.

Fidelity: in Europa zijn meer waardeaandelen te vinden dan in de VS

In Europa vind je op dit moment veel meer waarde-aandelen dan in de VS, zo laat de Grafiek van de Week van Fidelity zien. De waarderingen in Europa liggen een stuk lager.

Hoewel de Amerikaanse winsten prima zijn, ziet Morningstar inmiddels de risico's voor Amerikaanse aandelen toenemen door de hoge waarderingen.

Google breidt datacenters uit

"Google on Thursday said it will invest $2 billion in Malaysia, with part of the funds going toward building its first data center and cloud region in the country, as the demand for AI and cloud services rises." Dat meldt CNBC in een nieuwbericht. "The data center will power Google’s digital services, such as Search, Maps, and Workspace, while the cloud region will provide services to companies and organizations in the public and private sectors."

ECB legt banken boetes op om late klimaatanalyses

De Europese Centrale Bank staat op het punt om boetes uit te delen aan banken die de risico's rond klimaatverandering niet goed genoeg in kaart hebben gebracht, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Vier kredietverstrekkers zouden financiële straffen riskeren omdat ze een deadline hebben gemist.

‘ECB legt banken boetes op om late klimaatanalyses’ https://t.co/o04TBUtf2M — BNR Nieuwsradio (@BNR) May 30, 2024

Nederland gaat de groene kant op

Natuur vangt minder fijnstof af door schonere lucht. Tussen 2013 en 2021 daalde de hoeveelheid fijnstof die bomen en planten jaarlijks afvangen met ruim een derde. Dit komt doordat er minder fijnstof in de lucht zit. Dat meldt het CBS.