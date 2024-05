Must read: Grondstoffen zijn tot nu toe de winnaar van 2024

“Op de lange termijn wint de dividendbelegger altijd”

Ook dit jaar is het JPMorgan Global Dividend Fund de winnaar van de LESG Lipper Fund Award in de categorie Equity Global Income. Portefeuillemanager Sam Witherow verwacht dat dividendaandelen de komende jaren bovengemiddelde rendementen zullen boeken. Waar zet hij op in?

Invesco blijft bullish op aandelen

Beleggers kunnen door de huidige recordstanden in de verleiding komen om hun blootstelling aan aandelen te verminderen. Echter beleggingsstrateeg Kristina Hooper van Invesco voert zes redenen aan waarom er nog altijd ruimte is voor extra koersgroei.

Niets doet het dit jaar beter dan grondstoffen

Dat kan niet helpen om de inflatie lager te krijgen.

#Commodities, the silent bull market that almost nobody cares about... pic.twitter.com/vIT0tZhCW3 — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) May 29, 2024

Have you looked at commodities today? Wow. pic.twitter.com/743QlVS8ji — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 28, 2024

Aanpak klimaatverandering: er gaat ook veel wél goed

Bosbranden, overstromingen en een opwarmende aarde. En ondertussen blijft de wereld maar meer CO2 uitstoten. Toch is er tussen alle negativiteit rondom klimaat ook hoop. Z zoekt, heel optimistisch, uit waar het wel goed gaat, met de aanpak van klimaatverandering.

Langzaam maar zeker stijgt de maximale elektriciteitsproductie op de NL Noordzee. Gisteravond werd 4058 MW aangetikt, ruim 30% van de NL stroomvraag op dat moment.#grafiekvandedag pic.twitter.com/Cmtr8av47b — Martien Visser (@BM_Visser) May 29, 2024

Obligatiefondsen nog steeds favoriet

April was volgens Morningstar een positieve maand voor de Europese fondssector, volledig gedreven door de aanhoudende vraag van beleggers naar vastrentende fondsen. Op de kapitaalmarkt kijken beleggers uit naar nieuws over de langverwachte renteverlaging in de VS, die nu waarschijnlijk wordt uitgesteld tot later in het jaar.

De case voor beleggen in gelijk gewogen indices

Op de lange termijn zijn de rendementen namelijk beter en de risico's lager. Toch?

Hedgefondsen kopen?

Hedgefondsen doen het beter dan de markt als deze nergens naartoe gaat of daalt. In optimistische tijden is het kopen van hedgefondsen geen aanrader, zo blijkt uit onderzoek van UBS.

Hedge Funds dumped stocks at the fastest rate since January and, in particular, sold Industrials at the fastest pace in a decade.



Source: Goldman Sachs pic.twitter.com/bXn8N5WQFR — Barchart (@Barchart) May 28, 2024

Nemen private beleggingen het over?

Over 5 jaar zit bijna de helft van al het institutionele vermogen in private markten, gedreven door overheidsregels en stimuleringspakketten. Dat is een belangrijke uitkomst van een grote rondvraag van State Street onder 500 institutionele beleggers.

IMF verhoogt Chinese groeiverwachting naar 5%

"The International Monetary Fund raised its forecast Wednesday for China’s growth this year to 5%, from 4.6% previously, due to “strong” first quarter figures and recent policy measures. China’s economy grew by a better-than-expected 5.3% in the first quarter, supported by strong exports. Recent real estate policy moves are “welcome,” but more comprehensive action is needed." CNBC heeft het verhaal.

Is de sterke dollar een probleem?

Barry Eichengreen voor Project Syndicate: "The dollar's strength, particularly against major Asian currencies, has triggered a wave of skittishness in financial markets. Can anything be done to stem the greenback's rise, and even if something can be done, should it?"

Discriminatie bij banken onder het vergrootglas

Banken moeten meer doen om discriminatie van hun klanten tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank onder banken, naar de maatregelen die zij nemen om discriminatie bij de nalevering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tegen te gaan.

Sterke krimp investeringen

In maart 2024 was het volume van de Nederlandse investeringen in materiële vaste activa 8,6 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen. Ook de investeringen in infrastructuur en machines waren lager dan een jaar eerder.