Must read: Nederlandse grootbanken betalen te weinig rente

ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) is dit jaar winnaar van de prestigieuze LSEG Lipper Group Award Overall Small. Bob Hendriks, Chief Commercial Officer bij AAIS, verklaart het succes, maar heeft ook iets te zeggen over de rol van ESG, de komst van AI en over de huidige markt.

UBS AM houdt een vurig pleidooi voor beleggingen in de opkomende markten

Veel opkomende markten hebben grote sprongen gemaakt in het managen van hun overheidsfinanciën en het bestrijden van inflatie. Ze groeien bovendien harder dan het Westen, hebben een jonge bevolking en de aandelenkoersen staan veelal laag. UBS AM ziet met andere woorden mooie beleggingskansen in EM.

Drie topaandelen

Volgens de Zacks Ranking hebben deze totaal verschillende aandelen een score van 1, dus Strong Buy.

Winst Trump is slecht voor Treasuries

Voormalig obligatiekoning Bill Gross waarschuwt dat een verkiezingswinst van Donald Trump uiterst schadelijk kan uitpakken voor de obligatiemarkten.Volgens Gross zullen belastingverlagingen en de plannen waar Trump geld aan wil besteden, zorgen voor een nog hoger begrotingstekort in de VS. De verschillen tussen de belastingplannen van de presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump zijn enorm.

Met de Amerikaanse winstgroei zit het wel goed

Morgan Stanley predicts that the S&P 500's earnings per share will reach $229 in 2024 and $266 in 2025. This forecast indicates a positive outlook for profitability and growth

Moeten centrale banken aandelen kopen?

Op sommige momenten is het stutten van de beurs wel degelijk een goed idee.

Europese dividendkoningen

Hoe zit het met de dividenduitkeringen in de verschillende Europese landen? Dat zocht Morningstar uit.

Spannende wedstrijd

Helft Nederlanders heeft vertrouwen in banken

Het vertrouwen in banken is toegenomen sinds 2012. Waar twaalf jaar geleden slechts 42% van alle Nederlanders vertrouwen had in banken, is dat vandaag de dag precies 50%. Dat is heel wat meer dan het vertrouwen in politici, die minder dan 30% scoren.

De spaarrentes zijn wel te laag

De spaarrentes bij de drie grote Nederlandse banken, ABN Amro, ING Bank en Rabobank, zijn te laag doordat er te weinig concurrentie is, zegt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor onderlinge afspraken heeft de ACM geen aanwijzingen, maar het is volgens haar wel aannemelijk dat er sprake is van 'stilzwijgende afstemming'.

Vind de goedkoopste broker en win

Wonen in Nederland is relatief duur

Nederlanders geven gemiddeld 23 procent van hun besteedbaar inkomen uit aan wonen. Daarmee staat Nederland op de zesde plek van de Europese Unie. De huren waren in Nederland 2023 18,5 procent hoger dan in 2015. Met deze huurstijging staat Nederland in de Europese middenmoot. Dat meldt het CBS op basis van een vergelijking van woonlasten in de Europese Unie.

Goud en zilver kunnen nog wel wat hoger

"Gold, silver and copper rally has just taken a breather — new highs are not that far off, experts say." Lees het artikel van CNBC.

Niet dat goud de S&P verslaat

