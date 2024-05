Must read: Van dotcombubbel naar chipbubbel?

The PIGS are back

Aandelen en obligaties uit de PIGS landen - Portugal, Italië, Griekenland en Spanje - doen het veel beter dan die uit de rest van Europa. Dat verbaast Gerard Moerman van Aegon AM niet.

Ook permabulls zijn bloedlink

Permabears en permabulls zijn elkaars tegenpolen. Het verschil is dat de permabears altijd hun ondergangsscenario's verspreiden, in goede en in slechte tijden, terwijl de permabulls heel opportunistisch alleen te horen zijn als het goed gaat.

Tempo renteverlagingen stokt

De renteverlaging in juni van de ECB is bijna een zekerheidje. Daarna komt er nog een ergens in het tweede halfjaar. Maar dat was het dan wnl. Market gaat van 2,3 verlagingen uit. Eind 2023 was dat nog 7. pic.twitter.com/zP4tb92WSw — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 27, 2024

Nederlandse dividendkampioenen

Twee sectoren zijn volgens Morningstar de nieuwe dividendkampioenen die Shell als aloude hoeksteen van de dividendportefeuille van de troon hebben gestoten.

Lees ook: Wereldwijd dividend groeit flink door.

JP Morgan AM gaat voor Chinese aandelen

Want met de vastgoedmarkt gaat het de goede kant uit en Chinese aandelen zijn nog altijd heel goedkoop. CNBC heeft het artikel.

De beurs benadeelt de kleine belegger helemaal niet

Deze moet alleen niet denken dat de winsten voor het oprapen liggen. Heerlijk verhaal van Ben Carlson. "The only dumb money is those investors who assume there is easy money available in the short-run. Making money isn’t supposed to be easy. The stock market is hard." But it works for patient investors with a long enough time horizon."

S&P 500 te duur?

Amerikaanse verkiezingen werken koersverhogend

???? S&P 500



Historical data shows that the S&P 500 tends to perform strongly during the months of June, July, and August in election years, supporting the expectation of a summer rally

?? https://t.co/yIk7SZYWVX



h/t @RyanDetrick $spx #spx pic.twitter.com/CyBnSWABZg — ISABELNET (@ISABELNET_SA) May 25, 2024

Van dotcombubbel naar chipbubbel?

To put things into perspective: the outperformance of Semis (the SOX) vs the S&P500 has made its way back through dotcom levels and approaching a new record high. (HT Goldman) pic.twitter.com/qh7xYkqEyR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 26, 2024

Amerikaans-Chinese handelsspanningen zijn heel slecht

Hogere invoertarieven zijn slecht voor de wereldeconomie, slecht voor de strijd tegen klimaatverandering en vergroot de al bestaande geopolitieke spanningen. Project Syndicate wijdt er een groot verhaal aan.

President Xi Jinping's dream came true: China has become the world’s largest auto market and sells more EVs than any other country. The success is adding to tensions with the West. https://t.co/BNPAmgXXGx — Bloomberg Markets (@markets) May 26, 2024

Verbod of niet?

Totale verwarring om terugleverboete zonnepanelen. RTL Z bericht.

De tijd van geld terug is voorbij, maar zonnepanelen zijn nog steeds rendabel https://t.co/e4HevAtjSm — NU.nl (@NUnl) May 26, 2024

Driekwart ondernemers probeert productiviteit te verhogen

De maatregelen die zij het meest noemen zijn investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Een gebrek aan personeel is volgens ondernemers de belangrijkste belemmering om de productiviteit te verhogen, zo meldt het CBS.

Cryptovoorloper Nederland