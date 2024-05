Must read: Het is tech en geeft nu ook dividend

Inhaalslag Europese smallcaps is logisch

Na twee jaar van underperformance kunnen Europese smallcaps beter presteren dan hun largecap tegenhangers. Economische cijfers zijn in het voordeel van smallcaps en de waarderingsverschillen zijn naar recordhoogten gestegen, aldus aandelenstrateeg Wolf von Rotberg van de private bank J. Safra Sarasin.

Van Lanschot Kempen blijft overwogen staatsobligaties

Volgens Van Lanschot Kempen zijn aandelenkoersen wel erg ver opgelopen. De vermogensbeheerder is daarom happy met zijn overwogen positie in staatsobligaties en blijft neutraal op aandelen.

Zijn techbedrijven de nieuwe dividendaristocraten?

Techreuzen zoals Alphabet en Meta gaan voor het eerst dividend uitbetalen, maar toch passen techaandelen in lang niet alle dividendfondsen. Morningstar analyseert.

Harde landing VS niet uitgesloten

Jamie Dimon, ceo van JPMorgan, vreest voor de Amerikaanse economie en stagflatiescenario waarbij de inflatie verder oploopt maar de economische groei terugloopt door hogere werkloosheid. Tenminste, dat vertelde hij CNBC.

Vier bijzondere feiten over de Amerikaanse economie

Zoals: VS is grootste olieproducent ter wereld en jongste generatie Amerikanen verdient meer dan eerdere generaties. Ben Carlson, kom er maar in.

The case voor grondstoffen

"Commodities protect against structurally higher inflation and diversify better than bonds. A portfolio with 40% exposure to commodities outperformed a traditional 60/40 mix with less downside risk."



- BofA

Iedereen wil tegenwoordig in koper

"'Long copper' has become a crowded trade, with net speculative long positioning increasing significantly in recent weeks."

Geloof de AI-hype niet!

Daron Acemoglu voor Project Syndicate: "If you listen to tech industry leaders, business-sector forecasters, and much of the media, you may believe that recent advances in generative AI will soon bring extraordinary productivity benefits, revolutionizing life as we know it. Yet neither economic theory nor the data support such exuberant forecasts."

Nou ja, Nvidia doet prima zaken

Nvidia's Net Income hit another record high at $14.88 billion in Q1. That's a 628% increase over last year's Net Income of $2.04 billion. $NVDAhttps://t.co/l5IYmkeySJ pic.twitter.com/l8f8SN5zTW — Charlie Bilello (@charliebilello) May 22, 2024

Greed is good, patience is better

Afgelopen week overleed Ivan Boesky, waarop het karakter Gordon Gekko in de film Wall Street gebaseerd is, met als bekendste quote “Greed is good”. Handelen met voorkennis is echter niet zo “good” en Boesky moest hiervoor eind jaren 80 een boete van $100 miljoen betalen en een paar jaar de gevangenis in.

Boesky zal de terugkeer van memestock trader Roaring Kitty op het markttoneel - en de reactie hierop - ongetwijfeld hebben gewaardeerd en begrepen. Lees de nieuwste blog van Erik Mauritz.

ABN AMRO grootste stijger in hypotheekmarkt

De omvang van de Nederlandse hypotheekmarkt kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op €27,4 miljard, een stuk hoger dan dezelfde periode één jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwe hypotheekupdate van IG&H.

Onderwijl blijven woningprijzen flink stijgen

In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1,0 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Nieuw kabinet rekent zich te vroeg rijk

Het beoogde nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB rekent zich onterecht rijk met een paar maatregelen. De partijen willen minder aan Europa afdragen en fors bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Dat gaat ze niet lukken, verwacht het Centraal Planbureau. RTL Z bericht.

Japanse obligatiemarkt wordt langzaam normaal