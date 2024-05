Must read: Beursoptimisme is terecht

Bitcoin, goud en de apocalyps

Zijn bitcoins en goud goede belegging als de hel op aarde losbarst? Nick Maggiulli denkt van niet. Bij maatschappelijke chaos tellen alleen de basisbehoeften: voedsel en water, een veilig onderkomen, medicijnen, een nooduitrusting (inclusief wapens) en een hechte vriendenkring.

Realistisch alternatief voor ESG-uitsluitingen

"Uitsluitingslijsten beloven een eenvoudige oplossing voor een complex probleem." Yvo van der Pol van PGIM Investments uit zich kritisch over het huidige strikte uitsluitingsbeleid van veel assetmanagers. De rendementen stellen vaak teleur en beleggers beginnen zich te realiseren dat het niet de heilige graal is.

Beleggersoptimisme is terecht

Column Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Recente economische ontwikkelingen stemden beleggers optimistisch. Bedrijfsanalisten delen dit optimisme en hebben hun winstverwachtingen voor 2024 en 2025 verhoogd. Stijgende winstverwachtingen zijn wat ons betreft een solide basis voor verdere koersstijgingen in de toekomst."

JPMorgan’s Jamie Dimon defies Biden: "China is not a natural enemy." https://t.co/cuFmAIXTXh — FORTUNE (@FortuneMagazine) May 20, 2024

Beurs kan prima leven zonder renteverlaging

Lees ook de soortgelijke mening hierover van econoom Darrell Spence van Capital Group.

“The economy is performing extremely well in the face of... high interest rates,” Yardeni Research president Ed Yardeni says. “I don’t think that we actually need the Fed to cut interest rates for the market to continue to go up on earnings.” pic.twitter.com/f0O1QkNNtT — Yahoo Finance (@YahooFinance) May 20, 2024

VS heeft vrije handel begraven

Wat betreft handelspolitiek verschillen Democraten en Republikeinen niet veel van elkaar. "Joe Biden’s new tariffs on Chinese goods mark the decisive rejection of an economic orthodoxy that dominated American policy making for nearly half a century." Mooi en lang verhaal van Rogé Karma in The Atlantic.

Koopwoningen duurder

In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5% hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1%. De prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1,0 procent.https://t.co/dnnoKvLgjR pic.twitter.com/tsh7xtdQt2 — CBS (@statistiekcbs) May 22, 2024

Beurs maakt beleggende particulieren flink rijker

Huishoudens maakten € 11,3 miljard winst op hun #beleggingen in het eerste kwartaal dankzij de gestegen beurskoersen. En ze kochten voor netto € 1,8 miljard bij. Daardoor steeg de totale waarde van de beleggingen tot ruim ?? € 180 miljard. Verder lezen?https://t.co/agdK7vNw6T — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) May 21, 2024

Nieuw kabinet moet vergunningen woningmarkt versnellen

Eén van de opdrachten van het nieuwe kabinet is het oplossen van de problemen op de woningmarkt. Want het gaat nog steeds niet lekker met de hoognodige bouw van nieuwe woningen. "Er zijn nog steeds behoorlijk wat belemmeringen", zegt hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer tegen RTL Z.

Chinese vastgoedcrisis is niet zomaar opgelost

Beijing doet wat het kan met tal van geldinjecties en beleidsoplossingen, maar de problemen in de huizenmarkt zijn niet snel opgelost. "For real estate to see significant stabilization, homebuyers’ demand and confidence will need to improve after a market downturn of nearly three years, Edward Chan, director, corporate ratings, S&P Global Ratings, said during the firm’s webinar on Monday." CNBC heeft het artikel.

Niet dat Chinese vastgoedaandelen het recent zo slecht doen