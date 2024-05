Must read: Chinese aandelen zijn dit jaar de winnaars

Oplossing klimaatprobleem vraagt dringend om blended finance

Gemengde financiering (privaat en publiek kapitaal) heeft volgens Martin Ewald een grote toekomst. Dat moet ook wel, want het is volgens hem de aangewezen financiering om bijvoorbeeld de grote en belangrijke strijd tegen klimaatverandering te kunnen winnen.

Vastgoed, crypto's en high yield zijn slechte diversificators

Vastgoedfondsen, high yield-obligaties en crypto's bieden weinig bescherming in het geval van een aandelencrash, schrijft Amy Arnott van Morningstar US.

Hamsterende handelaren

Prijzen goud en koper waren nog nooit zo hoog, ook zilver zit fors in de lift. RTL Z bericht.

Grondstoffenindex op hoogste punt in 15 maanden

Deze grondstoffen springen eruit.

Missing out on this incredible rally in commodities means missing out on the opportunity to capture significant uncorrelated returns that can help to hedge against a re-acceleration of inflation.



There are still plenty of opportunities in the space.



Consider your strategy. pic.twitter.com/6ZHvOfrtXD — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 19, 2024

Obligatiebeleggers hebben het moeilijk

Treasury bonds have experienced their greatest four-year loss in over 100 years from April 2020 through the recent lows ?? pic.twitter.com/0mWCuixXP7

— Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 19, 2024

Conflicten Midden-Oosten laten beleggers (terecht) koud

Dat zegt Nassim Taleb, schrijver van de bestseller De zwarte zwaan: "People should pay attention to the events in the Middle East from a humanitarian perspective but ignore them as investors. “The connection between the markets and these events is completely unpredictable, even more unpredictable than the events themselves.” Aldus een artikel van CNBC.

Wereldeconomie is kwetsbaar

"World leaders are so preoccupied with wars, power struggles, social tensions, and political polarization that they appear largely unwilling to invest in preserving global economic integration. History, economic theory, and current empirical trends indicate that this is a mistake." Lees het verhaal op meningenplatform Project Syndicate.

Niet dat beleggers pessimistisch zijn

Historische rendementen zeggen weinig

"There’s no real predictive power based on what happened previously.

Sometimes good years lead to bad years.

Sometimes bad years lead to good years.

Sometimes good years lead to good years.

Sometimes bad years lead to bad years.

Mean reversion can be a powerful force in the stock market."

Goede column van Ben Carlson.

Chinese aandelen weer in de lift

Het moet ook worden gezegd: deze aandelen hebben een flinke inhaalslag te maken.

China has been the best-performing equity market since late January pic.twitter.com/ruv0lva5aX — Mike Zaccardi, CFA, CMT ?? (@MikeZaccardi) May 20, 2024

U zoekt een goed mixfonds?

Mixfondsen of gemengde fondsen bieden kant-en-klare gediversifieerde portefeuilles aan zonder dat de belegger zelf aandelen of obligaties hoeft te selecteren en combineren. Het kiezen van het juiste fonds is echter volgens Morningstar geen sinecure.

Kabinet maakt zich hard voor scherpere liquiditeitseisen banken

Als het aan het huidige kabinet ligt, moet er op Europees en internationaal niveau ingezet worden op scherpere liquiditeitseisen voor banken. Uit een ambtelijke studie zou namelijk blijken dat liquiditeitsrisico’s belangrijker zijn geworden, mede door de voortschrijdende digitalisering. Zo kunnen ongedekte deposito’s met grote snelheid uitstromen en kan marktonrust zich sneller verspreiden.

In Nederland is de situatie niet veel anders

Want to buy a home?



1980: save for a couple years

2024: forget about it pic.twitter.com/XP4BHKEr7q — Michael Burry Stock Tracker ? (@burrytracker) May 20, 2024

Detailhandel zet bijna 4 procent meer om in eerste kwartaal

Nederlandse winkels zetten in het eerste kwartaal van 2024 bijna 4 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het verkoopvolume was 3,1 procent hoger. Er gingen meer detailhandelaren failliet dan in het eerste kwartaal van 2023, maar naar verhouding minder dan onder alle bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Lesje macro-economie voor beginners