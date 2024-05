Must read: Goudrally verklaard

Geen Amerikaanse renteverlaging dit jaar is ook prima

Wat als de Fed de rente dit jaar niet verlaagt? Volgens econoom Darrell Spence van Capital Group kunnen de financiële markten dat prima hebben. "Het uitblijven van een renteverlaging weerspiegelt dan gewoon het feit dat de Amerikaanse economie het vrij goed doet."

"Wat ik Jerome Powell wilde vragen"

Fed-voorzitter Jerome Powell was deze week in Amsterdam. De eerste vraag kwam van monetair econoom Edin Mujagic. Of de huidige Fed-rente wel hoog genoeg is om de inflatie terug naar 2% te brengen?

Institutionele beleggers nemen steeds meer risico

Beleggingsadviseur bfinance constateert een steeds grotere risicobereidheid onder zijn institutionele klanten. Aandelen stijgen in populariteit, net als het beleggersvertrouwen. Verder bereiden beleggers zich voor op een periode van structureel hogere rentetarieven en dito inflatie.

Jeroen Blokland verklaart de huidige goudrally

Gold just made another all-time high against the US Dollar! #Gold is up nearly 7% this month. What is driving the massive rally that started in October last year?

- Non-Western #centralbanks diversifying their currency #reserves.

- Accelerated #China central bank buying,…

Hier is nog een andere verklaring

From Petrodollar Recycling to Gold Recycling: Jeff Currie, CSO of Energy Pathways at Carlyle Group, has his theory about why Gold rises despite rising real interest rates. Emerging countries like the BRICS would trade oil in local currency & no longer in Dollars. But the local… pic.twitter.com/O2g3ky9FRq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 19, 2024

The case for saaie nutsbedrijven

"Waterschaarste is immers een wereldwijd fenomeen, net als het tekort aan elektriciteit. Zonder kunnen we niet. Als belegger kun je ervan profiteren door met deze stroom mee te beleggen." Lees de column van Martine Hafkamp van Fintessa.

Ook Big Tech helpt de nutsbedrijven, zo blijkt uit een verhaal voor project Syndicate. "Just as the world needs better access to medical care, it also needs more efficient and reliable power, and Big Tech companies, motivated by self-interest, are pouring resources into the sector. For traditional utilities, the best response is to work with these free-wheeling, free-spending technical wizards to boost efficiency."

"Effectieve meetmethode en nauwkeurige data zijn cruciaal"

Het wordt steeds duidelijker dat financiële instellingen een cruciale rol spelen in de klimaattransitie. Vanuit zowel de maatschappij als toezichthouders worden financiële instellingen gestimuleerd om transparant te zijn over de duurzaamheidsprestaties van hun waardeketen en om deze structureel te verbeteren. Dit biedt nieuwe kansen, naast de waargenomen risico’s en kosten, mits het op de juiste manier wordt aangepakt.

Terugverdientijd zonnepanelen en warmtepompen stijgt

Het nieuwe kabinet is minder enthousiast over warmtepompen en zonnepanelen. Zullen consumenten ze nog wel kopen, nu er een streep gaat door de salderingsregeling en de terugverdientijd flink oploopt? "Dit is desastreus." RTL Z bericht.

Wie durft nog in Britse aandelen te beleggen?

I have published a short note on the UK stock market.



It is extremely cheap in absolute (close to 2009) and relative (widest discount to US) terms. It is equally cheap when adjusted for different sector weights.



But what is the most exciting is that things have started to… pic.twitter.com/AMFfRPfhFz — Hidden Value Gems (@HiddenValueGems) May 19, 2024

Twee interessante beleggingsfondsen voor koopjesjagers

De waarderingen op aandelenmarkten stijgen tot recordhoogten en dat maakt bodemvissen lastig. Toch zijn er twee interessante beleggingsfondsen voor de contraire belegger, aldus Morningstar.

Chinese regering helpt vastgoedmarkt met nog eens 42 miljard dollar

Of het genoeg is? “Despite more local housing easing measures in recent months, we believe the property markets in lower-tier cities still face strong headwinds from weaker growth fundamentals than top-tier cities, including the more severe oversupply problems.” Lees het artikel van CNBC.

Arnout van Rijn van Robeco analyseert de markten

Podcast: In tune with the markets – Mounting concern about the strength of the US economy, Japan goes all-out to defend the yen, and private equity firms may have something up their sleeves. Arnout van Rijn gives the analysis in our latest podcast. https://t.co/vmpZPT9r1J pic.twitter.com/NoE3bGOS0X — Robeco Asset Management (@Robeco) May 20, 2024

Gelukkig is de meeste Japanse schuld in Japanse handen