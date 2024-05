Must read: zachte landing nog steeds mogelijk

Obligaties van buiten de VS favoriet bij Pimco

Pimco heeft een voorkeur voor Westerse obligaties buiten de VS en voor Amerikaanse largecaps met een sterke balans. De Magnificent Seven krijgen wel steeds meer concurrentie van de 493 andere S&P 500-bedrijven.

Gedreven door schuld

I created another telling chart that confirms that our current economic model is driven by #debt. Not only is there a negative relationship between (total) debt-to-GDP and yields, but the relationship between debt and (future) potential GDP growth is also negative. Countries with… pic.twitter.com/ftVckMSQNz — jeroen blokland (@jsblokland) May 16, 2024

Om over na te denken

It took 121 years for the Dow Jones Industrial Average to reach 20,000.



It then took 7 years to reach 40,000. — Jon Erlichman (@JonErlichman) May 16, 2024

We hebben heel veel koper nodig

“We need to mine as much #copper in the next 20-25 years as we've mined in last 10,000 years.” - Robert Friedland pic.twitter.com/HgPF2F1MeQ — roatan2 (@mambamayor) May 16, 2024

Spreiding?

Vastgoed, high hield-obligaties en crypto zijn niet de beste assets om uw risico's te spreiden.

Trend van 2024?

Datacenters. Die worden door bedrijven al gehuurd als er nog geen paal in de grond staat. Goeie belegging dus.

Nog steeds mogelijk

De Amerikaanse economie koelt een beetje af en een zachte landing is nog steeds mogelijk.

Heel veel aandelen

Amerikanen zitten vol met aandelen. Welke beleggers gaan er nog meer kopen om de koersen hoger te krijgen? Nb vorige piek was 2000 …. https://t.co/lDcPOONu8v — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 16, 2024

Maar ze zijn wel duur