Must read: Dit zijn de plannen van de nieuwe regering

Europese aandelen hebben wind eindelijk mee

Clément Inbona van de Franse vermogensbeheerder LFDE ziet de kansen voor Europese aandelen verbeteren, doordat de economische groei van de eurozone aantrekt, de ECB wel ruimte heeft om de rente te verlagen, de arbeidsmarkt sterk is, en de wereldhandel sterk groeit.

Dit zijn de plannen van de nieuwe regering

Het rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB komt er. De vier partijleiders en de informateurs hebben een definitief akkoord gesloten, zo bleek na een laatste overleg dat vlak na middernacht begon. Volg de allerlaatste ontwikkelingen over de formatie in het liveblog van RTL Z. Ook onder meer het FD, de Volkskrant, De Telegraaf en de NOS berichten hier uitgebreid over.

Paar observaties over de overheidsfinanciën in hoofdlijnenakkoord.

Er wordt gestreefd naar structureel tekort van 2,8%. Dit is meer dan het 2% advies van studiegroep begrotingsruimte. Grove schatting betekent 2,8% tekort dat schuld uitkomt op 80 - 105% van bbp in 2060. pic.twitter.com/qiglA0xOlM — Jasper H. van Dijk (@jasperhvandijk) May 16, 2024

Amerikaanse verkiezingen geen game changer?

De Amerikaanse presidentsverkiezingen spelen tot nu toe een ondergeschikte rol op de beurs. Maar dat gaat veranderen, zegt LGIM. Zo kan een streng migratiebeleid onder Trump de beurs negatief beïnvloeden.

Belangrijk contrair signaal?

Oké de grote beleggers zitten vol in aandelen zeggen ze. Gezien hun timing in het verleden is dit geen goed teken. https://t.co/Rlsydmr3qx — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 15, 2024

De enorme fout van Yellen

"Rather than issuing 50- or 100-year bonds when interest rates were at rock-bottom, the US Treasury dismissed this option and simply continued to borrow on a short-term basis. Now that US interest payments are ballooning, the scale of this blunder has become apparent, as have the implications for future generations." Lees is het verhaal. Heeft het Nederlandse ministerie van Financiën het wel goed gedaan?

Fed-voorzitter Jerome Powell was in Amsterdam

Pieter Kort en Jasperien van Weerdt van IEX waren erbij. Hier is hun verslag.

Chinese beurs valt niet te negeren

“In the very long term, if you take a 10, 20, 30-year view, if you assume that geopolitics will find some new normal, China is going to be a huge economy, and good businesses will be built in China,” zegt Shailendra Singh van Peak XV Partners tegen CNBC.

De ultieme goudbelegging

Wordt het fysiek goud of toch liever in een gouddelver? Morningstar zet de verschillende keuzes op een rij.

Luxegoederenbedrijven hebben een luxeprobleem

Bij de ultrarijken klotst het geld tegen de plinten, maar de vermogensgroep hieronder doet het zuiniger aan. Zij geven momenteel niet zo veel geld uit aan luxe goederen, schrijft Sabrina Escobar op Barron’s.

Onrust commerciële vastgoedmarkt laat banken ongemoeid

Banken hebben in het eerste kwartaal van dit jaar de stijgende trend voortgezet en hun hoogste beurswaarde ooit bereikt, ondanks zorgwekkende berichten in de media over de mogelijkheid dat de onrust op de commerciële vastgoedmarkt zou kunnen leiden tot een nieuwe bankencrisis. Volgens strategie-, management- en IT-consultancybureau zeb is de kans hierop echter klein.

Hedgefondsen deden het beter dan publiek weet

"Researchers have found that performance is far higher than people think once the data includes the largest institutional hedge funds", aldus nieuw onderzoek.

Winstgroei drijft beurs