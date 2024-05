Must read: Powell heeft geduld

Aandelen profiteren helemaal niet van hoge inflatie

Inflatie van meer dan 3% is op de lange termijn slecht voor het rendement op aandelen, maar ook voor overheidsfinanciën die dan dramatisch verslechteren. Dat schrijft Joachim Klement in zijn nieuwste blog.

Fed-baas Powell heeft geduld

“We did not expect this to be a smooth road. But these [inflation readings] were higher than I think anybody expected. What that has told us is that we’ll need to be patient and let restrictive policy do its work.” Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren in Amsterdam. CNBC bericht. Vanmiddag komen de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers uit. Spannend!

JP Morgan AM: Winstgroei drijft markt nog hoger

De Amerikaanse vermogensbeheerder neemt in de nieuwste outlook wat winst op de sterk gestegen Amerikaanse techaandelen. Kansen zijn er met name in Europa waar industriële bedrijven 'bijzonder goedkoop" ogen. Indiase en Chinese aandelen vallen om verschillende redenen in de categorie afblijven.

Why #China will never become the world’s biggest economy in one chart!? pic.twitter.com/hracWXZ9wU — jeroen blokland (@jsblokland) May 14, 2024

Globalisering op zijn retour

Het land van het vrije kapitalisme verhoogt nog wat invoertarieven. Wat doet China? Krijgen we een handelsoorlog?

The #Biden administration spikes (ANTI-)#China #tariffs

EV tariffs will balloon to 100%, meaning the average Chinese EV, which costs roughly USD 30K, will now be as 'expensive' as US EVs, which cost approximately 60K.

With politicians myopically focused on #climate, how, if at… pic.twitter.com/r02UOzYv3E — jeroen blokland (@jsblokland) May 14, 2024

Non-Magnificent Seven-fondsen met potentie

2024 verloopt tot nu toe niet geheel soepeltjes voor alle aandelen van de Magnificent Seven. Een omslag van het koersmomentum kan een groot stempel drukken op de prestaties van de S&P500. Hoe kunt u zich tegen dit risico wapenen? Dat vertelt Jeffrey Schumacher van Morningstar Benelux.

Diepzeemijnbouw: wel of niet doen?

Column: Duik in het diepe naar metalen



Commerciële diepzeemijnbouw krijgt weer veel aandacht, waarbij twee kampen een duidelijke positie innemen. Zowel de ecologische als de economische belangen zijn hierbij groot.https://t.co/OqqydCaLC9 pic.twitter.com/KFNgDwkFBW — Casper Burgering (@CasperBurgering) May 13, 2024

EMD-team van Candriam gaat verder bij Robeco

Om zijn groeiende ambities in de markt van obligaties uit de opkomende markten (EMD) mogelijk te maken, heeft Robeco bij concurrent Candriam het EMD-team weggeplukt.

Markt private debt is booming

"Private credit has quickly become one of Wall Street’s most popular investment classes in 2023. Alternative data platform Preqin projects this asset class will reach $2.7 trillion by 2027. Several firms such as Apollo Global and Ares Management have grown this market from just $250 billion in 2010." CNBC heeft het verhaal.

Voor een kwartje op de eerste rang

Een heel zeldzaam kwartje uit 1891 met de afbeelding van de jonge koningin Wilhelmina heeft vandaag bij een veiling het recordbedrag van 1.045.500 euro opgeleverd. Nooit eerder werd een Nederlandse munt voor zo’n hoog bedrag verkocht.

De juiste aandelen vinden is meer dan moeilijk

Kunnen zelf lerende machines de markt wel timen? Daarover gaat dit technische verhaal.

A good reminder of why stock picking is so hard:



- 80% of companies underperform their benchmark over 5 years.



- Just 2% of US stocks have generated half of the wealth in the past 90 years. pic.twitter.com/sFmot0Uf4Q — Hidden Value Gems (@HiddenValueGems) May 15, 2024

Nederlandse economie krimpt

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2023. De lichte daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen en aan een grotere onttrekking aan de voorraden. De daling van de export goederen hangt samen met de krimp van de industrie.

Duitsers houden van sparen

The household savings rate in Germany is about three times higher than in Italy and more than four times higher than in the US. pic.twitter.com/fDEeFYeYhq — Philipp Heimberger (@heimbergecon) May 14, 2024

Wereldwijde malware voor mobiel bankieren met 32% gegroeid

Kaspersky waarschuwt voor een toenemende dreiging voor digitale financiële activa. Dat staat in het jaarlijkse Financial Threats Report van het cybersecuritybedrijf.

Maakt AI het werk van financiële analisten overbodig?

Tja, deze beroepsgroep moet zich inderdaad wel wat zorgen maken. Hier is dat artikel.