Must read: Elektrisch rijden wordt dit jaar écht betaalbaar

Vier megatrends

Capital Group presenteert vier megatrends die het potentieel hebben om individuele sectoren te overstijgen en het bredere beleggingslandschap de komende jaren te beïnvloeden.

Aandelen verkopen? Niet doen!

Beleggers in aandelen hebben een paar geweldige maanden achter de rug. Na een sterk einde van 2023 staat de AEX dit jaar al bijna 17% hoger, bedraagt de winst van S&P 500 meer dan 10% en die van de MSCI World ongeveer 8%. Dat zijn cijfers om u tegen te zeggen. Maar het roept ook de vraag op of het niet tijd wordt voor een klassieke 'sell in May and go away, but remember to come back in September'. Volgens Ryan Detrick is dat niet al te verstandig, want volgens hem is de nieuwste bullmarkt pas net begonnen.

Triodos bundelt krachten

Triodos en Fondaction zijn een samenwerking gestart om "de positieve verandering" in de wereldwijde financiële sector te versnellen. Triodos wil met het Canadese pensioenfonds nieuwe stappen zetten in de aanpak van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale ongelijkheid. De partners stellen dat financiële instituten moeten stoppen met het financieren van schadelijke activiteiten.

Beleggen volgens het haltermodel

Wat is dan de juiste benadering voor beleggers in een tijd dat rentes niet dalen maar nog lange tijd hoog blijven? Barron’s raadt een strategie aan met defensieve aandelen, als tegenwicht cyclische aandelen, en daarnaast obligaties als verbindende factor. Het is de bekende halterstrategie.

Meme-aandeel GameStop is terug van weggeweest

Enkele jaren geleden werden short zittende hedgefondsen flink te grazen genomen door retailbeleggers bij het aandeel GameStop. Staat hetzelfde opnieuw te gebeuren nu 'Roaring Kitty' is teruggekeerd? https://t.co/Nu7jBhYgrN — IEX.nl (@IEXnl) May 13, 2024

Morningstar belicht drie thema's

In een maandelijkse blik op de belangrijke thema's in de Europese aandelenmarkten kijkt Morningstars marktstrateeg Michael Field naar AI, consumentenbedrijven en defensie-aandelen.

Euro/dollar-pariteit is even niet aan de orde

"The euro has resisted falling to parity with the dollar for now, thanks to a rosier economic backdrop, to the relief of European Central Bank policymakers who could be struggling to detach themselves from the Federal Reserve's monetary policy outlook", schrijft persbureau Reuters. "Just a month ago, the euro's fall to five-month lows prompted some talk among analysts about a return to parity against the dollar as the fragility of the euro zone contrasted with a resilient U.S. economy that boosted the dollar and prompted investors to dial back Federal Reserve rate cut bets."

Onderwijl zoekt de Japanse yen nieuwe laagtes op

Japanese officials and businesses are becoming increasingly alarmed about the yen's weakness https://t.co/c3dYqfnDnH — Bloomberg Economics (@economics) May 13, 2024

Meer faillissementen in april

In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 20 meer bedrijven failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Dat is een stijging van 6%. In de eerste vier maanden van 2024 zijn ongeveer 47% meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder.

2024 wordt een belangrijk jaar voor elektrisch rijden

We horen het al jaren: elektrisch rijden wordt nu echt betaalbaar. Betaalbare elektrische auto's lieten lang op zich wachten, maar 2024 lijkt een belangrijk jaar worden. Eind dit jaar komt naar verwachting een flink aantal tweedehands elektrische auto's de markt op.

Dat blijkt ook uit de cijfers

"Electric vehicle sales have risen sharply this year, led by growth in China and a strong demand for hybrid vehicles in particular, according to a report from Counterpoint Research", schrijft CNBC. "The report, released Monday, showed that sales of EV units globally, including fully battery-powered vehicles (BEVs) and hybrids, were up 18% in the first three months of 2024 compared with the same period last year."

De elektriciteitsmarkt in beeld

Op het elektriciteitsnet moeten vraag en aanbod continu met elkaar in evenwicht zijn. Daarom handelen aanbieders en afnemers met elkaar voor verschillende termijnen. In dit artikel leggen we uit via welke markten ze dat doen. #RaboResearchhttps://t.co/Cmart5sFzm — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) May 14, 2024

Daar is dan de beloofde stijging van de koperprijs