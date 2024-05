Must read: Dat was de fossiele-energierally?

Alle seinen staan op groen voor zilver

Volgens Reinoud Bogert, partner bij goud- en zilverhandelaar Doijer & Kalff, breken gouden tijd aan voor zilver. Terwijl de vraag naar zilver in de lift zit, kent de zilvermarkt al jaren een tekort. Op basis van de goud/zilver-ratio is zilver zelfs spotgoedkoop.

Belegger.nl meldt alvast drie aandelen die van een zilverrally kunnen profiteren.

Ook de vooruitzichten van koper zijn overigens meer dan prima.

China laat de geldpers draaien

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Chinese centrale bank overgaat tot een stevige vorm van QE. Het is een teken dat het met de Chinese economie niet zo goed gaat, maar voor de beurs kan het een rally inluiden.

#China remains in its #deflation/#lowflation mode, with headline #CPI recording a shallow 0.3% in April and #PPI dropping 2.5%.

These numbers allow for more rate cuts, something China's battered-down real estate sector desperately needs. However, with pressure on the #Yuan… pic.twitter.com/kDqOOV928v — jeroen blokland (@jsblokland) May 12, 2024

China maakt werkt van energietransitie. Wat betekent dat voor de VS en Europa?

Stuart Mackintosh voor Project Syndicate: "China recently announced that it will increase investment in clean-energy projects. While policymakers in the United States and Europe may worry about the implications for their domestic green industries, China's move could help developing countries accelerate their own energy transitions."

De voors en tegens van beleggen in Europese aandelen

"Doordat de escalatie in het Midden-Oosten beperkt is gebleven en centrale banken starten met het verlagen van de rente, kijken beleggers met een zonnige blik naar de toekomst. Met name de optimistische kijk op Europa valt op. We delen de mening dat een diepe recessie in Europa is afgewend maar waken voor te veel enthousiasme. Daarom houden we ongewijzigd vast aan een gemiddelde blootstelling naar Europese aandelen en een grotere positie in Europese obligaties."

Lees de analyse van Valuedge.

Nee, de energierally van 2024 is niet verrassend

Dit jaar behoort de sector energie tot de best presterende sectoren in de S&P 500 en hielden energie-aandelen zelfs gelijke tred met de snelgroeiende techaandelen. De reden: de prijs van ruwe olie, zegt analist Noah Barrett van Janus Henderson.

Maar 30% wereldwijde stroomproductie is inmiddels al duurzaam

"The rapid growth of solar power led to a record-breaking year for clean energy generation in 2023, and the year is expected to mark the start of a long-term decline in fossil fuels." Hier is het artikel.

Zijn duurzame energie-aandelen duur of goedkoop?

When do renewables become AI stocks? ?? https://t.co/x4FIrrGkUG — Callum Thomas (@Callum_Thomas) May 12, 2024

In Nederland zullen de rentelasten ook wel hoger liggen

De Amerikaanse consument betaald nu U$ 300 mld meer meer dan een jaar geleden aan rentelasten op zijn consumptieve leningen (auto's credit card etc). Dat is geld wat hij niet meer aan andere dingen kan uitgeven. pic.twitter.com/WocRZNH0Jb — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 11, 2024

Het beste van twee werelden

Morningstars onderzoek naar actieve ETF's laat zien dat dit marktsegment groeit, maar blijft dat ook zo? Actieve ETF's combineren de positieve keuze van actief beheerde beleggingsfondsen met de lage kosten van ETF's.

De grote chipsubsidiewedstrijd

NEW: The US and its allies are spending about $81 billion to boost chip production, escalating a global showdown with China.



Read the Big Take ?? https://t.co/OTdTre2xpi — Bloomberg Economics (@economics) May 13, 2024

Kiest Buffett op zijn oude dag voor passief?

Vorige week kwamen er weer van heinde en verre mensen naar Omaha voor de jaarlijkse Berkshire Hathaway-vergadering en de wijsheden en humor van Buffett. En misschien ook voor wat tips om de markt te verslaan? De vraag is of je daarvoor nog bij Buffett moet zijn, want om vier redenen kan je Buffett intussen misschien wel als een (passieve) indexbelegger beschouwen. Daarover schrijft Erik Mauritz in zijn nieuwste blog.

Veel jongeren kunnen rekeningen niet betalen

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar hadden het afgelopen jaar geregeld moeite met het betalen van een rekening, zoals de zorgverzekering, de huur of een Tikkie van vrienden. Dat signaleert deurwaarder Flanderijn. "Hun schulden nemen toe."

Bijna helft van woningbezitters heeft moeite met rondkomen

Veel woningbezitters met een hypotheek maken zich zorgen over hun financiële situatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Hypotheek Garantie. Toch geeft een gelijk aandeel respondenten aan geen professionele hulp te zoeken wanneer ze financieel in het nauw komen.