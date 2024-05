Must read: Amerikaanse consument heeft geld genoeg

"Dit kan niet blijven duren"

Emiel van den Heiligenberg van LGIM is duidelijk minder optimistisch dan de markt. Mede door de hoge waarderingen en kans op schokken zit LGIM short in risicovolle beleggingen.

Waarom streven centrale banken naar 2% inflatie?

Lees ook: Edin Mujagic gelooft er weinig van dat de Fed met de huidige beleidsrente de inflatie zal verslaan.

De Fed, de ECB etc streven naar 2% inflatie en noemen dat 'prijsstabiliteit'. Dat is imho een linguïstisch gedrocht. Waar komt die 2% vandaan? NIET obv wetenschappelijk onderzoek maar is gewoon uit de lucht gegrepen! In 'Macro met Mujagic' vandaag https://t.co/B3IEBNjDhD — edin mujagic (@edinmujagic) May 7, 2024

Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat

Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kan hij met grote zekerheid zeggen dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.

Belangrijke Amerikaanse consument laat geld flink rollen



Overvloed aan cash geeft bullmarkt extra kracht

Volgens hoofdstrateeg Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed income, geeft de overvloed aan cash de huidige bullmarkt kracht. Het is een ontwikkeling waar trouwens ook de obligatiemarkt van kan profiteren.

AI is een Amerikaans feestje

AI kan groei van de Nederlandse IT-sector aanjagen – dat betekent wel forse afhankelijkheid van techreuzen zoals Microsoft, Google en Amazon https://t.co/3hDHyXNpR7 — Business Insider Nederland (@BINederland) May 7, 2024

Wat betreft de malaise in de obligatiemarkt

"The bear market has been painful if you went into it with long duration assets. But if you were intelligent about how you invest your fixed income allocation and spread your bets, the bond bear market hasn’t been all that painful. And now that yields are higher, the future looks much brighter from here." Sterke column.

"De woningmarkt zal verder op slot gaan"

Hoeveel keer moet het nog worden uitgelegd voordat de politiek op zijn schreden terug keert? ?? https://t.co/E2K2E9PeO0 — lex hoogduin (@lexhoogduin) May 7, 2024

7 Grondstoffenaandelen met hoge dividenden

Veel olie- en gasbedrijven, mijnbouwers en grondstoffenhandelaren bieden een behoorlijk rendement. Bovendien kunt u profiteren van koersstijgingen als de grondstoffenprijzen stijgen of als het bedrijf op andere manieren waarde toevoegt. Welke zijn aantrekkelijk?

Nederlandse productie blijft maar dalen

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in maart 6,0 procent lager dan in maart 2023, maakt het CBS bekend. Ook in de voorgaande acht maanden kromp de productie op jaarbasis.

China heeft een ernstig vergrijzingsprobleem

Countries experiencing the largest population decline pic.twitter.com/XFTxikbp4F — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 7, 2024

U zoekt ondergewaardeerde chipaandelen?

Terwijl Nvidia de AI hausse aanvoert, zijn onder meer Infineon en STMicroelectronics de ondergewaardeerde top picks van Morningstar.

Chinese president op zeldzaam bezoek in Frankrijk

Xi Jinping is op bezoek bij de Franse president Emmanuel Macron. Het is de eerste Europese reis van de Chinese president in vijf jaar. Op het programma staan een staatsbanket en een tripje naar de Franse Pyreneeën, maar de twee leiders zullen ook moeilijke onderwerpen moeten bespreken, zoals de oorlog in Oekraïne en bekoelde handelsrelaties: 'Het is een belangrijk, maar ook een heel lastig bezoek', aldus Ingrid D'Hooghe, onderzoeker van het Clingendael China Centre.

Onderwijl lopen de Franse financiën volgens Rabobank flink uit de pas

#Macron heeft gestreefd naar naleving van het Stabiliteits- en groeipact, maar de pandemie en energiecrisis hebben het Franse begrotingstekort doen stijgen. #RaboResearchhttps://t.co/PN1Ukyc2p1 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) May 7, 2024

Daar komen de robots

"ChatGPT-like artificial intelligence is speeding up research and bringing humanoid robots closer to reality in China, home to many of the world’s factories." CNBC heeft het verhaal.

