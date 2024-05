Must read: Inspelen op Amerikaanse verkiezingen

Optimix gaat keihard tegen de markt in

Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en van de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.

De portefeuille van Bill

De succesvolle hedgefondsbeheerder Bill Ackmann van Pershing Square (ook genoteerd in Amsterdam) heeft een van de meest geconcentreerde portefeuilles in de sector. Zijn $11 miljard aan belegd vermogen zit in slechts acht aandelen, waarvan twee eigenlijk dezelfde zijn.

AI kan medicijnen zelfstandig ontwikkelen

Onderschat vooral niet hoe creatief kunstmatige intelligentie kan zijn. In de farmaceutische industrie kan dat leiden tot nieuwe medicijnen waar mensen nooit op zouden zijn gekomen.

Overigens heeft ook Warren Buffett zo zijn gedachten over AI.

Spannend! Welke keuzes gaat een nieuwe regering maken?

Hoe ziet de Nederlandse economie er uit in 2050? Hier gaat het CPB in verschillende scenario’s op in met een langetermijnverkenning komende herfst. In al deze scenario’s staan afruilen centraal. Wat dit inhoudt, bespreekt CPB’er Jan-Maarten van Sonsbeek: https://t.co/3Lkaf9JkyE pic.twitter.com/eTFCbzmXdk — Centraal Planbureau (@CPBnl) May 7, 2024

Op rapport: Magnificent 6

De cijfers van zes van de zeven Magnificent Seven zijn binnen. Ster Nvidia moet nog komen. Wat daarvan te vinden? Hier is de analyse van Morningstar.

Prijsontwikkeling kantoren is zeker niet dramatisch

Voor het eerst sinds 2015 is er vier kwartalen op rij een dalende trend in de transactieprijzen van kantoren. In het eerste kwartaal van 2024 zaten ook de verkoopprijzen van huurwoningen niet in een opwaartse trend. Lees meer op: https://t.co/fGt2pizxuN pic.twitter.com/aQ0LuNnAAb — CBS (@statistiekcbs) May 7, 2024

Inspelen op de Amerikaanse verkiezingen

Op dit moment is de markt vooral bezig met eventuele renteverlagingen, bedrijfscijfers en geopolitieke spanningen, maar zo langzamerhand beginnen de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan de horizon te komen. Dat leidt weer tot de vraag hoe je je portefeuille moet positioneren voor een eventuele Trump- dan wel Biden-overwinning. lees het nieuwste blog van Erik Mauritz.

Ondanks hoge rentes

zijn Amerikaanse ceo's reuze optimistisch.

Inflatie daalt naar 2,7 procent in april

Consumentengoederen en -diensten waren in april 2,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In maart was de inflatie 3,1 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het inflatiecijfer van april is hetzelfde als bij de snelle raming die op 30 april is gepubliceerd.