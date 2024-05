Must read: "I hope I come next year"

Aandelen opkomende markten tonen veerkracht

Tal van factoren maken Renco van Schie van Valuedge enthousiaster om aandelen uit de opkomende markten te kopen. "Als depressie omslaat in hoop en optimisme, dan kunnen er grote geldstromen richting deze aandelen gaan."

Higher for longer heeft een nieuwe definitie

"Ik heb deze week een zeer laconieke, laffe Fed gezien." Een teleurgestelde monetair econoom Edin Mujagic gelooft er weinig van dat de Fed met de huidige beleidsrente de inflatie zal verslaan.

"I hope I come next year"

CNBC doet verslag van de laatste jaarvergadering van Berkshire Hathaway waar de 93-jarige Warren Buffett het dit jaar voor het eerst moest doen zonder sidekick Charlie Munger. Buffett legde onder meer uit waarom hij momenteel een groot fan is van cash.

Risico wordt beloond

Financieel blogger Ben Carlson zet alle rendementen van de laatste 30 jaar op een rij en kijkt alvast 30 jaar vooruit. "I don’t know what the next three decades will bring but there will likely be recessions, bear markets, geopolitical crises, war, maybe pestilence, and who knows what else. But I do know that not investing your money guarantees you will fall behind inflation. And I have a feeling risk will be rewarded with higher returns. I just don’t know exactly what those returns will be. They wouldn’t be called risk assets if there was no risk."

De 5 best presterende Nederlandse dividendaandelen

Vopak en JDE Peet's behoren tot de best renderende dividendaandelen in Nederland over april 2024. Wat zijn de 5 beste Nederlandse dividendaandelen van het afgelopen kwartaal? Het antwoord komt van Morningstar.

Apple koopt wat eigen aandelen in

Geopolitieke risico's worden eerder groter dan kleiner

Geopolitieke risico's zijn een blijvertje, zegt Anna Rosenberg van het Amundi Investment Institute. Daarbij wordt de invloed van de EU en VS kleiner, die van emerging markets groter.

Profiteer van de nieuwe lichting AI-winnaars

Er komt een nieuwe lichting AI-winnaars aan, en dat zijn niet alleen techbedrijven. Ook bedrijven als JPMorgan en Walmart gebruiken kunstmatige intelligentie om hun efficiëntie en productie te verbeteren. Dat zou hun aandelen op de lange termijn moeten helpen, schrijft Nicholas Jasinski op Barron’s.

Minder made in China

In 2023 was de invoerwaarde van Chinese goederen bijna 17 procent lager dan in 2022. Dit is de eerste daling sinds 2016. Er werden vooral minder Chinese computers, laptops en tablets ingevoerd. Deze producten komen nu vaker uit Taiwan. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van aandelen in grondstoffen?

Risicopremie op aandelen is verdampt



Analisten erg optimistisch over winsten heel 2024



Kleine aandelen doen het dramatische slecht



Herkenbaar?

Debasish Chowdhury voor Project Syndicate: "India is no longer the model free-market democracy that Westerners spent years imagining, encouraging, and touting. With Prime Minister Narendra Modi having bent the media, big business, and democratic institutions to his will, India's markets and politics are becoming less free – as the ongoing election is set to confirm."

ESG-ambities van banken stokken vaak in executiefase

Nederlandse banken zien vaak een kloof tussen hun uitgesproken ESG-ambities en de praktijk, zo blijkt uit onderzoek. Hoewel banken stellen vastbesloten te zijn om duurzaamheid te omarmen, blijven ze vaak achter in het daadwerkelijk realiseren van hun ambities. Of hebben we hier te maken met greenwashing?

NHG: zorgen over betalen maandelijkse hypotheek

Het betalen van de hypotheek is bij één op de vijf huiseigenaren een bron van zorgen. Ze hebben hun uitgavenpatroon al aangepast en besparen op abonnementen, vakanties, energiekosten en boodschappen aldus de allereerste Woonlastenmonitor van NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Ook zijn mensen soms meer gaan werken. Dat gebeurde met name in Zuid-Holland en Overijssel. RTL Z bericht.