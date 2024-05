Must read: Sell in May?

Historici x futuristen. Wie heeft er gelijk?

Er zijn volgens John Rekenthaler van Morningstar US twee soorten beleggers: de een hecht veel waarde aan het verleden, de ander kijkt vooral naar de toekomst. Beide visies hebben zo hun voor- en nadelen.

Beleggen in de opkomende landen is een dollargok

De koers van de US dollar heeft een flinke in vloed op de koersen in de emerging markets. De laatste tijd is er wel een flink gat gevallen.

De donkere lijn is de relatieve performance van de MSCI em mkts index, groen is de dollar index (DXY) pic.twitter.com/X4QdOPlZBG — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 2, 2024

Kansrijke mijnbouwers

Het overnamebod van BHP op Anglo American zet de mijnbouwsector op zijn kop. Morningstar analyseert het bod en belicht de favorieten in deze sector.

IEX Sentimentspeiling: twee verrassingen in het kooplijstje

ASML en NN Group zijn voor de zevende maand de toppers onder particuliere beleggers, zo blijkt uit de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Van Philips, Randstad en ArcelorMittal wordt minder verwacht.

Sell in may and go away?

Uiteindelijk gaart het toch om de cijfers schrijft Jasperien van Weerdt voor Belegger.nl.

Elk jaar horen we het oude beleggersgezegde ‘Sell in May and go away’. Moeten beleggers hun aandelenbezit verminderen nu de zomer nadert? Het zeer korte antwoord is ‘nee’, stelt Oskar Bernhardtsen, beleggingsstrateeg bij Saxo Bank. https://t.co/EXXViX7Dgz — Theassetclub (@The_Asset_Club) May 2, 2024

Nou, de beurswijsheid gaat wel degelijk op

Zo ziet een gemiddeld jaar er uit.

Het Sell in May effect is goed te zien, maar het is meer eind mei of mss zelf juni. And be back in September, is wel eind september of half oktober. pic.twitter.com/uKovhAbaOk — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 3, 2024

Gaat hoge Amerikaanse rente economie alsnog pijn doen?

Jeroen Blokland denkt van wel.

The economy & markets cannot deal with 5%+ yields! pic.twitter.com/icD6zYEKdM — jeroen blokland (@jsblokland) May 1, 2024

Welke impact heeft onrust in het Midden-Oosten op obligatiebeheerders?Herpositioneren fondsbeheerders van opkomende markten obligatiefondsen hun portefeuilles vanwege de onrust in het Midden-Oosten? Morningstar's obligatie-analist Jeana Marie Doubell vertelt.

Iphone-omzet daalt met 10%,

maar Apple ziet voldoende ruimte ok voor 110 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Dat heeft geen bedrijf ooit eerder gedaan. CNBC bericht. Beleggers reageerden nabeurs verheugd.

Niks geen casinopensioen

De nieuwe Pensioenwet staat weer ter discussie, met name omdat deze onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen met zich meebrengt. Deze onzekerheden kunnen echter weggenomen worden met een kostenneutrale overheidsgarantie, schrijft Stigter. https://t.co/7lYbUWQsTC — Economenvakblad ESB (@ESBtweets) May 2, 2024

Detailhandel zet bijna 5 procent meer om in maart

De detailhandel heeft in maart 4,8 procent meer omgezet dan in maart 2023, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 4,4 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 6,2 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 2,3 procent. Online is 2,3 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Binance-oprichter krijgt vier maanden gevangenisstraf

De Amerikaanse rechtbank heeft Changpeng Zhao een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd voor het overtreden van antiwitwasregels. De oprichter en voormalig CEO van Binance heeft meer dan anderhalf miljoen verdachte transacties – goed voor een bedrag van ruim $900 miljoen – niet bij de autoriteiten gemeld. Daartussen zaten ook transacties waar terreurorganisaties als Al Qaida, IS of Hamas bij betrokken waren. Ook werd Binance gebruikt voor betalingen rondom kindermisbruik en illegale drugshandel.

