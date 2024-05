Must read: China onbetwist koploper in elektrische auto's

Op lange termijn blijven aandelen de beste keuze

Niemand weet wat aandelenkoersen de komende week of het komende jaar zullen doen. Toch durft Jonathan Clements met grote zekerheid te zeggen dat aandelenbeleggers op de lange termijn altijd winnen. Daarvoor voert hij 5 zwaar wegende argumenten aan.

Positief blijven zonder renteverlagingen

Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."

Meer Chinese auto's geïmporteerd

In 2023 was de invoerwaarde van Chinese goederen bijna 17% lager dan in 2022. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Er werden vooral minder Chinese computers, laptops en tablets ingevoerd. De grootste stijger van uit China geïmporteerde goederen zijn de personenauto’s. Daarvan groeide de invoerwaarde van €107,6 miljoen in 2022 naar €1,1 miljard in 2023.

In 2023 was de #invoerwaarde van #Chinese #goederen bijna 17 procent lager dan in 2022. Dit is de eerste daling sinds 2016. Lees meer op: https://t.co/wqynB5i1gF pic.twitter.com/eqNtYYnAod — CBS (@statistiekcbs) May 2, 2024

China koploper in elektrische auto's

Despite near-term challenges in some countries, the global electric car market gearing up for the next phase of growth



Under today's policy settings, nearly 1 in 3 cars on China's roads by 2030 is set to be electric & almost 1 in 5 in the US & EU → https://t.co/ajqfvcpQZzpic.twitter.com/nbwzjyEnH8 — International Energy Agency (@IEA) May 1, 2024

Ook vermogende investeerders maken fouten

41% van de rijke beleggers heeft ooit spijt gehad van hun beleggingen of investeringen. Niet geheel verrassend vormt een tegenvallend rendement de belangrijkste reden dat investeerders achteraf negatief terugkijken op een investering. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope onder 551 vermogende Nederlanders.

Powell sluit snelle renteverhoging vrijwel uit

"Federal Reserve Chair Jerome Powell said it was unlikely that the central bank’s next move will be a rate hike", dat schrijft CNBC op woensdagavond 1 mei. "The comment spurred a rally for the three major averages, with the Dow surging more than 500 points in its session high. Central bank policymakers kept rates steady at the conclusion of their May meeting, holding at a range of 5.25% to 5.5%."

Read Chair Powell's full opening statement from the #FOMC press conference (PDF): https://t.co/uHwed69rEK pic.twitter.com/asTa0egnMu — Federal Reserve (@federalreserve) May 1, 2024

Donkerblauwe balans

Een paar jaar geleden zei men dat de enorme uitbreiding van de balans van de Fed de enige reden was dat de koersen stegen.

Dit argument hoor je al een tijdje niet meer.

Donkerblauw balans Fed, Groen is Nasdaq pic.twitter.com/XGCzSp4psC — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 2, 2024

Het probleem met obligaties

Het wordt moeilijker om met 60/40-portefeuilles nog mooie, stabiele rendementen te blijven realiseren. Zijn obligaties nog wel die veilige belegging van weleer? Lees het in de column van Martine Hafkamp, oprichter van vermogensbeheerder Fintessa.

Wat te denken van Japanse aandelen?

"The odds are against this, and most market prices are well-behaved, noting that the yen was hitting 160 to the dollar", is te lezen op marginalrevolution.com. "More importantly, Japanese stocks have bounced back over the last two years, over the same time period that the yen has been weakening. That is one marker that this is a needed adjustment, rather than a pending collapse."

Wat moeten we trouwens denken van de enorme daling van de Japanse yen. Daarover meer in dit artikel.

Unilever verdient nog altijd flink in Rusland

Sinds Unilever begin 2022 plechtig beloofde om vanwege de oorlog in Oekraïne geen voordeel meer te halen uit de Russische tak van het bedrijf, heeft het nog zeker 200 miljoen euro ontvangen van Unilever Rusland. De royalty's stromen met miljarden roebels tegelijk naar het hoofdkantoor, voor een aanzienlijk deel via Nederland. RTL Z bericht.

Bitcoin fors onderuit

Medio maart stond er bijna 73.000 dollar op het bord, nu iets minder dan 58.000 dollar. Reden?