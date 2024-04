Must read: tegenvallende cijfers nu nog harder afgestraft

Tech was, is, en blijft de favoriete sector

De techsector heeft het de afgelopen 15 jaar meer dan 800% beter gedaan dan de aandelenmarkt als geheel. Ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten meer dan positief, aldus Tomasz Godziek van J. Safra Sarasin Sustainable Equities.

Dividend aristocrats blinken uit in perfecte kapitaalallocatie

De zogenoemde dividend aristocrats doen het qua rendement al jaren beter dan de MSCI World. Wat deze bedrijven uitmuntend doen, is de juiste keuzes maken tussen het herinvesteren van de winst en die uitkeren aan de aandeelhouders. Dit soort bedrijven doet bovendien geen domme overnames en investeert vooral in het eigen kernbedrijf.

The case voor buybacks

Stocks with large buyback programs tend to outperform the broader S&P 500, per Barclays pic.twitter.com/rO7FYFejw9 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 28, 2024

Is de 60/40-portefeuille nog wel een goed idee?

Martine Hafkamp van Fintessa is weinig positief. "Er zullen zich heus jaren voordoen dat er ook op obligaties een aantrekkelijk rendement gerealiseerd kan worden. ‘60/40 is weer terug’, zal er dan geroepen worden. Maar zullen het uitzonderingen blijken of is dat structureel? Wellicht wordt het tijd om de ‘zekerheid’ van obligaties als veilige belegging te herzien." Goed verhaal.

Cijfers moeten tegenwoordig vooral niet tegenvallen

Bedrijven worden hard afgestraft als er slechte cijfers komen, harder dan anders. pic.twitter.com/aNcuxPG81G — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 29, 2024

Economische opleving van Brazilië is logisch

Raheel Altaf, portfolio manager van het Artemis SmartGARP Global Emerging Markets Equity Fund, praat met Morningstar over energie, landbouw en klimaatverandering in Latijns-Amerika.

's Werelds grootste pensioenfonds gaat vol voor duurzaam

"Norway’s $1.6 trillion sovereign wealth fund says it will continue to advocate for investments based on environmental, social and governance (ESG) factors. “We think it is part of long-term investing. You really need to care [about] the impact that companies have on the environment otherwise you’re not going to make good long-term investing.” CNBC heeft het verhaal.

Na auto's en zonnepanelen vreest Brussel ook voor goedkope Chinese windmolens

De Europese Commissie begint een onderzoek naar Chinese leveranciers van windmolens. Brussel vermoedt dat Chinese producenten te goedkoop hun windmolens aanbieden in Europa en dat dit mogelijk is door ongeoorloofde staatssteun. RTL Z bericht.

Chinese aandelen onderwijl wel bezig met sterke comeback

De #beurs vandaag: met een koerswinst van bijna 20% sinds het dieptepunt van 22 januari is de Hang Seng-index op weg naar een bullmarkt. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/gvjkV47tRk — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 29, 2024

Amerikaanse economie gaat als een speer

Dit zijn de vijf redenen. Maar Mohamed El-Erian, niet bekend om zijn optimistische vergezichten, toont zich in een essay voor Project Syndicate minder positief.

Is er een bodem voor de Japanse yen?

EXPLAINER: The yen just tumbled past 160 per dollar for the first time since 1990. Here's why the yen's so weak right now — and what that means for Japan https://t.co/apAZC1hSdf — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2024

Goedkopere smallcaps gaan een keer outperformen

Maar wanneer? "The most important takeaway is that valuations are a proxy for long-term expected returns. Thus, being mindful of them should lead to better outcomes. At the same time, we must recognize that over the short term, valuations have little predictive value as to returns." Lees deze long read, waarin Amerikaanse largecaps worden vergeleken met andere aandelen, Amerikaans en internationaal.

Vertrouwen Nederlandse producenten industrie verbetert in april

De producenten in de industrie waren in april minder negatief dan in maart. De trend is echter al negen maanden min of meer stabiel. Het vertrouwen ging van -4,8 in maart naar -3,6 in april, aldus het CBS. Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille.

ASN Bank beschikt over beste positionering binnen financiële sector

ASN Bank heeft de beste positionering van alle partijen in de financiële sector. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Uitblinkers Financiële Sector’ van Multiscope onder bijna 5.000 Nederlanders. Grootbanken ABN AMRO en ING scoren niet al te best.

Populariteit bitcoin is tanende