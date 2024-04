Must read: wat heeft Tesla nodig?

VS: Stagflatie-light of een kleine struikelpartij?

De Amerikaanse economische groei is flink minder dan het vorige kwartaal. Is dit het teken dat de economie afkoelt en de rente omlaag kan, vraagt Edin Mujagic zich af. En wat doet de inflatie? Hopelijk komt er geen stagflatie.

Geen herhaling van de boom & bust jaren 90

Schroders maakt zich geen zorgen over de grote sprong van techaandelen en megacaps. In tegenstelling tot de jaren 90 zijn de waarderingen wereldwijd niet extreem hoog. Bovendien groeit de winst van de meeste megcaps ook hard wat hoge waarderingen rechtvaardigt.

Wat verwachten burgers in de EU?

What do consumers in the euro area expect will happen to inflation, their incomes, their spending and the value of their homes 12 months from now? We’ve published the latest results of our Consumer Expectations Survey.



Press release https://t.co/rUHqv62M9Y pic.twitter.com/BbCOKGEKns — European Central Bank (@ecb) April 26, 2024

Wat heeft Tesla nodig?

Een fulltime CEO. Elon Musk moet weg om Tesla te redden.

Uit bitcoin?

Investors pulled a net $218 million from US Bitcoin exchange-traded funds, one of their worst such outflows https://t.co/HymFfaZx87 — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2024

Is dat zo?

In the @FortuneCrypto newsletter: Jack Dorsey’s Block is the most interesting company in crypto right now. https://t.co/Sf4ndY5usc — FORTUNE (@FortuneMagazine) April 26, 2024

Zo staat het ervoor in de VS

Trump vs Biden volgens de betting agencies

(JPM) pic.twitter.com/Ic534xa7Qj — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 26, 2024

Het rentelandschap

Here’s our latest global interest rate map – Japan just held https://t.co/JiyB8ixXmm via @economics pic.twitter.com/fDgUcmCxwo — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 26, 2024

Kleine sector?

De energiesector maakt nog steeds maar 4% uit van de S&P 500. Dat is niet veel om impact te hebben.

AI nog duurder

Als je dacht dat de metaverse Meta veel geld kostte, kijk dan wat AI ze gaat kosten.