Must read: Japanse yen bereikt nieuw dieptepunt

Obligatierally uit opkomende markten kan doorgaan

Hoge rentes, lage staatsschulden en positieve groeivooruitzichten zijn volgens Su Fei Koo, fondsmanager bij DoubleLine, enkele argumenten die voor obligaties uit opkomende landen spreken. Hij verwacht voor dit jaar ook winst. Tenminste, als de inflatiestrijd succesvol is en overheden een relatief voorzichtig begrotingsbeleid blijven voeren.

Nederlandse aandeleninkoop steeg in 2023 wel

Bedrijven wereldwijd hebben vorig jaar, mede door de hogere rente, 14% minder eigen aandelen ingekocht dan in het jaar ervoor. De Nederlandse aandeleninkoop steeg juist met 13%. Janus Henderson Investors overlegt de cijfers en duidt.

Bitcoin gaat naar de beurs?

Afgelopen woensdagavond maakte de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bekend goedkeuring te geven aan 11 spot bitcoin ETF’s. Deze langverwachte beslissing markeert volgens Danny Oosterveer, Digital Marketing Manager bij Amdax, een belangrijke mijlpaal in de erkenning en adoptie van crypto-activa. Met name omdat de komst van de ETF’s gezien kunnen worden als de beursgang van bitcoin.

Themabeleggingen zijn uit de gratie. Terecht?

Zijn alle thema-ETF's overgewaardeerd? Nee, zeker niet, zelfs niet die in kunstmatige intelligentie. Bekijk de meest over- en ondergewaardeerde thema-ETF's bij Morningstar: https://t.co/xf2LB7DE8p pic.twitter.com/BtVKSEWLzm — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) April 24, 2024

Nieuw dieptepunt voor Japanse yen

"The yen slipped past 155 against the U.S. dollar on Thursday, touching a new 34-year low against continued strength in the greenback", meldt CNBC. "The weakness comes as the Bank of Japan is due to release its monetary policy decision Friday and in spite of verbal warnings from Japanese authorities."

Japanese Yen is absolutely crumbling before our eyes. Every trading session is seeing the Yen drop to a new 34-year low against the U.S. Dollar pic.twitter.com/nyWnwLpM3V — Barchart (@Barchart) April 25, 2024

De nieuwe geopolitiek van energie

Er tekent zich een nieuwe geopolitiek van energie af, gecentreerd rond de Verenigde Staten. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne twee jaar geleden heeft de energiesector ingrijpende veranderingen ondergaan. De milieu-uitdagingen zijn nog meer prangend geworden. Technologie heeft voor grote productiviteitswinsten gezorgd. Bovenal zijn de politieke allianties van gisteren niet meer die van vandaag.

Nederland heeft voor 2050 vijf keer meer elektriciteit nodig

Als Nederland in 2050 helemaal klimaatneutraal wil zijn, moeten er ongelooflijke bergen werk verzet worden. Er moet drie tot vijf keer zoveel elektriciteit opgewekt worden dan nu al het geval is. Haast is geboden, en kiezen tussen het een of het ander is in feite niet mogelijk volgens een nieuwe studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Meer kernenergie in Nederland?

Hoe haalbaar zijn de Nederlandse plannen voor #kernenergie? Een analyse van Moutaz Altaghlib.https://t.co/St6SakE63A — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 24, 2024

PCE-inflatie-indexprognoses sleutel tot renteverlagingen

"The March Personal Consumption Expenditures price index is forecast to show a mixed picture of inflation trends, potentially reinforcing the Federal Reserve’s resolve to hold off on interest rate hikes", schrijft Morningstar-redacteur Gabe Alpert. Volgens FactSet verwachten analisten dat de algehele PCE-prijsindex op jaarbasis licht zal stijgen naar 2,6%.

Handelsmissies helpen bedrijven internationaal op weg

Handelsmissies vergroten de kans van deelnemende bedrijven om te gaan handelen met of investeren in het land dat wordt bezocht. Bedrijven die na een economische missie onder leiding van een bewindspersoon gaan handeldrijven, blijven net zo lang actief op de buitenlandse markt als niet-ondersteunde bedrijven, wat aantoont dat het instrument een blijvend effect heeft. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.