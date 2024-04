Must read: Klimaatverandering bedreigt grondstoffenmarkt

Vergrijzing leidt tot minder economische groei en meer inflatie

BlackRock verwacht door vergrijzing in veel landen dalende economische groei, permanente inflatiedruk en stijgende overheidstekorten. Voor beleggers hoeft dat geen probleem te zijn, want in veel opkomende markten is vergrijzing niet aan de orde.

Strijd Midden-Oosten heeft weinig beurseffect

Twee JP Morgan-analisten adviseren met het oog op de crisis in het Midden-Oosten vooral niet in paniek te raken, zelfs als de crisis dieper wordt en de olieprijs door het dak gaat.

Hebben centrale banken geleerd van hun eerdere fouten?

Column Jaap Steur van Axenta Vermogensbeheer: Een behoudende strategie van de Fed heeft de beste kans op goede beursvooruitzichten voor de langere termijn.

Aziatische bedrijven gaan meer dividend uitkeren

"China, Japan, and South Korea have all ramped up efforts to push companies for higher dividends and share buybacks. While Asia has long been chiefly a growth story for investors, can government reforms unlock the value of dividend stocks in the region?" Fidelity International analyseert.

Goudrally verklaard

Chinese beleggers zijn gek op goud. Dat verklaart ook de recente rally. pic.twitter.com/VPHCN2TEoJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 24, 2024

Grondstoffenrally frustreert inflatiestrijd

"The chief executive of the world’s largest wealth fund says there are many wild cards in financial markets right now, but the “big worry” for investors is what a commodities rally could mean for the inflation outlook." CNBC heeft het verhaal.

Klimaatverandering van grote invloed op grondstoffenmarkt

Voor grondstofmarkten zijn de weersextremen volgens ABN AMRO veel vaker ‘big talk’ aan het worden. "De dynamiek in grondstofmarkten wordt namelijk meer en meer gedomineerd door het weer."

Beste Europese bankaandelen

Morningstar heeft twee duidelijke favorieten onder de aandelen van de 21 Europese banken die de twee bankenanalisten volgen, nu het kwartaalcijferseizoen van start gaat.

Meer transacties en flink hogere huizenprijzen in 2024

De prijzen van koopwoningen blijven stijgen. In maart lagen ze 0,4% hoger dan in de maand eerder (seizoensgecorrigeerd). Oorzaken: de sterke loonstijging, toenemende krapte en de eerder gedaalde hypotheekrentes. Meer weten? Lees: https://t.co/ibV1jy9y6y #ING ^Sander pic.twitter.com/XFYDA0Apov — ING Economie (@INGnl_Economie) April 22, 2024

Miljardenclaim tegen ABN AMRO

Stichting Massaschade & Consument is een collectieve rechtszaak gestart tegen ABN AMRO. De bank zou over een periode van vijftien jaar miljarden euro’s te veel aan rente hebben geïncasseerd bij mkb’ers met een doorlopend krediet.

Nederlands bbp per inwoner in 2023 op vierde plek in EU