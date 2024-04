Must read: Militaire uitgaven op recordniveau

Invloed van rente op aandelen wordt zwaar overdreven

In theorie is het goed voor economie en beurs als de rente wordt verlaagd, maar de Amerikaanse praktijk van de laatste 15 jaar wijst iets anders uit.

Ofwel, ECB gaat in juni verlagen

The battle against inflation isn’t over, but we’ve achieved important victories along the road to disinflation, Vice-President Luis de Guindos tells Le Monde. Assuming there are no surprises, we’ll loosen our restrictive monetary policy in June https://t.co/QSnf8DZ2gI pic.twitter.com/mumTHHoyBy — European Central Bank (@ecb) April 23, 2024

Geopolitieke spanningen bemoeilijken inflatiestrijd

Conflicten in het Midden-Oosten, de oorlog van Rusland met Oekraïne, de handelsoorlog tussen de VS en China. Geopolitieke problemen kunnen dit jaar leiden tot meer marktvolatiliteit en een hogere inflatie, zo vrezen verschillende obligatiespecialisten. Wat te doen?

Militaire uitgaven op recordniveau

"Global military spending hit a record high of $2.4 trillion in 2023 after increasing by 6.8% from the previous year, a report by the Stockholm International Peace Research Institute said." CNBC bericht.

Military spending around the world rose almost 7% to a record $2.4tn last year, the steepest annual increase in 15 years https://t.co/vYjA5ErMMc pic.twitter.com/qW2UJwemnI — Financial Times (@FT) April 22, 2024

Inflatie duwt verhouding Europese staatschuld/bbp naar beneden

The Eurozone recorded a 3.6% budget deficit in 2023. This follows deficits of 3.7% (2022), 5.2% (2021), and 7.0% (2020). Yet, #debt-to-GDP has declined, also with a little help from #inflation, to 88.6%. Compared to the pre-Great Financial Crisis, which triggered the trend of… pic.twitter.com/mFID9WRqNT — jeroen blokland (@jsblokland) April 23, 2024

Beste AI-fondsen

Morningstar zet de prestaties van themafondsen en ETF's rondom kunstmatige intelligentie op een rij aan de hand van vier verschillende criteria.

Tesla x Ford, nieuw x oud

De grafiek loopt anders dan het disruptieverhaal vertelt.

Ford vs Tesla pic.twitter.com/0UOXL76VZP — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) April 22, 2024

We hebben ook nog Airbus x Boeing

De perfecte beleggingsstrategie bestaat niet

"One take away is that nothing can be best for all times. We say that repeatedly here. A strategy can be very effective most of the time even if it does not perform every time." Goede analyse.

Apple zet flink in op India

"Apple has recently made an aggressive play to expand operations on both the manufacturing and sales front in India. The U.S. tech giant opened its first physical stores in the country last year and India is growing into one of the company’s largest markets." CNBC heeft het uitgebreide verhaal.

ING ziet het zonnig in

"Wij hebben er vertrouwen in dat de meeste van de techaandelen niet zullen teleurstellen en houden vooralsnog vast aan de overwogen positie van IT-aandelen in de ING-beleggingsstrategieën."

De #beurs vandaag: na de koersverliezen van vorige week zien beleggers kansen en pikken ze aandelen op lagere koersen op; ‘buy the dips’ is het motto. https://t.co/F992Y1i6qd pic.twitter.com/ODjgrCr8b6 — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 23, 2024

Koper en goud stijgen door, zwakte in energiesector

De Bloomberg Commodity Index eindigde afgelopen week voor de tweede week vlak, maar nog steeds dichtbij het hoogste niveau in zes maanden. Er werd voornamelijk steun geboden door aanhoudende kracht in de metaalsector, zowel kostbare als in toenemende mate ook industriële metalen. De energiesector daarentegen kende een tweede zwakke week.

Huisverduurzaming wordt dan maar verplicht?

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bijna alle huiseigenaren genoeg geld, of in ieder geval de mogelijkheid om aan genoeg geld te komen, om hun huis te verduurzamen. Toch doet lang niet iedereen dat. Als het tempo van verduurzaming laag blijft, kan de overheid volgens DNB overwegen om de wettelijke normen aan te scherpen. RTL Z bericht.

ASML koopt omgeving Eindhoven op

Chipmachinefabrikant ASML wil enorm uitbreiden, en iedereen die bereid is om zijn huis of bedrijf te verkopen om dat mogelijk te maken, loopt weg met een grote zak geld. https://t.co/eVkTUMK6V1 pic.twitter.com/tqdO1F79m4 — RTL Z (@RTLZ) April 23, 2024

Geen land pompt meer olie op dan de VS