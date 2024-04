Must read: Inzetten op herstel duurzame energiebedrijven

Interessante ontwikkelingen in het Oosten

Reineke Davidsz van het dividendteam van Van Lanschot Kempen heeft de blik inmiddels meer op het Oosten gericht, waar relatief lage waarderingen en betere corporate governance koopkansen beginnen te bieden.

Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa

Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.

Koop de dip!

Voetbal scoort niet op de beurs

Beleggers in Ajax hebben sinds de IPO in 1998 een kwart van hun inleg verloren. Maar Ajax staat niet alleen. Alle voetbalaandelen doen het slecht, zo blijkt uit de Pelé-index van Aegon AM.

Koopwoningen in maart ruim 5 procent duurder dan jaar eerder

In maart 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4 procent hoger dan in maart 2023. Ten opzichte van februari 2024 stegen de prijzen in maart met 0,7 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

The comeback van schone-energiebedrijven?

De vooruitgang in hernieuwbare energie is snel gegaan, maar beleggen in deze sector was allesbehalve winstgevend. Gaat dat veranderen? Morningstar toont zich optimistisch.

Volgens BlackRock is er in het komende decennium 5 biljoen dollar per jaar nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Lees het artikel van CNBC.

De nieuwste weekvideo van Corné van Zeijl

The case voor elektriciteitsbedrijven

Column Martine Hafkamp: "Duurzaamheid, de honger naar data en de beschikbaarheid van energie gaan niet altijd vredig samen. Door de komst van AI zitten beleggers in beursgenoteerde elektriciteitsbedrijven er de komende jaren echter warmpjes bij."

"Niet zeuren, maar doen"

Met de ondertekening van de nieuwe pensioenwet komt er veel op de samenleving af, maar om te beginnen zal eerst de hele pensioensector zelf een enorme transitie moeten ondergaan. Hoe ziet het pensioenlandschap er na die transitie uit, zowel op de korte als op de lange termijn?

Pas op met de India-hype!

Shang-Jin Wei voor Project Syndicate: "While China is grappling with an economic slowdown, India’s economy is thriving, with a booming stock market and 7-8% annual growth. But despite India’s significant advantages over other major economies, there are compelling reasons to believe that its growth prospects are being overstated."

Aan de andere kant ziet Apple (productie en verkoop) steeds meer kansen in India.

Hoezo Magnificent?

Het gaat even niet zo goed met Tesla.

'Halving' bitcoin voltooid. Dus?

De bitcoinwereld is weer eens in rep en roer. Recent heeft er een zogenoemde halving plaatsgevonden. Maar wat is dat eigenlijk? RTL Z bericht. Ook Morningstar heeft er een verhaal over.

