Must read: Apple worstelt in China

Europa wordt geregeerd met de Italiaanse slag

Ehh, waarom is Italië hofleverancier van rapporten over hoe van de eurozone een economisch een succes van te maken!? Die Italianen geven vooral het slechte voorbeeld, aldus Edin Mujagic. Beleggers moeten rekening houden met meer Europese overheidsbemoeienis.

Wall Street en Main Street gaan verschillende kanten uit

Volgens fondsmanager Enguerrand Artaz bij de Franse vermogensbeheerder LFDE zijn de financiële omstandigheden op de beurs flink verbeterd, maar daarvan is op Main Street weinig te merken. Daar zijn de financieringsomstandigheden nog altijd bijzonder restrictief.

Komt de halving eraan?

Bitcoin enthusiasts were eagerly waiting for bitcoin's 'halving' on Friday - a change to the cryptocurrency's underlying technology designed to cut the rate at which new bitcoins are created https://t.co/Bmirspw7U0 — Reuters (@Reuters) April 19, 2024

Uit hedgefondsen

Man Group reports $1.6 billion of outflows from its funds during the first three months of the year, the most in any quarter in almost four years https://t.co/zDfIq1HOuR — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2024

Schuiven met spaargeld

Amerikanen verplaatsen hun spaargeld. Wat is het effect op de grootbanken?

Obligatiebeleggers denken iets anders

Aandelenbeleggers denken of hopen dat de Fed de rente snel gaat verlagen. Obligatiebeleggers houden nu weer rekening met higher for longer.

Problemen Boeing stralen af

Ook Airbus wil geen crisis bij Boeing.

Lekker goedkoop

En het goedkoopste grote olie-aandeel is... BP. En er zijn kapers op de kust.

Het wordt juni

ECB’s Rehn says time will be ripe in June to start cutting rates https://t.co/FeJErDy7SJ via @jrandow pic.twitter.com/ujs4LyATyY — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 19, 2024

Cijfertijd voor Europese banken

After mixed results from Wall Street banks, it's the turn of Europe's biggest lenders. Here's what to expect https://t.co/0kZnbV3K0s — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2024

Chinese problemen voor Apple