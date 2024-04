Must read: beleggen in landbouw dan maar

"Reshoring biedt mooie kansen voor groene beleggers"

Volgens fondsmanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds van J. Safra Sarasin profiteren met name de duurzaamste bedrijven van de huidige herschikking van de wereldwijde productieketen. Welke dat zijn?

Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen

Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.

Geen renteverlaging kan natuurlijk ook

"Economists and strategists now see the Fed waiting until at least September to cut interest rates and are increasingly entertaining the possibility of no reductions at all this year." CNBC heeft het verhaal.

Obligaties uit de gratie

Men rekent dus op hogere rentes

Fund managers are dumping bonds the most aggressively that they have in over 20 years, per BofA ?? pic.twitter.com/d0fjxcQfRZ — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 17, 2024

Hogere rentes hebben ook een positieve kant

Lees ook: Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe.

"There's a reason why wealthy people absolutely love higher rates," says @downtown. "They earn stock-like returns without taking any risk." pic.twitter.com/aTykuNlkZ3 — CNBC's Closing Bell (@CNBCClosingBell) April 17, 2024

Goldrush

Vandaag gaat goud lekker en volgens Pictet AM zijn de vooruitzichten voor goud op de langere termijn prima. "Despite the chance of a short-term pull-back, the precious metal still looks attractive on a longer-term basis." Hier is het verhaal.

"China is really the leader there," Sprott Asset Management CEO John Ciampaglia says on gold trading near record highs. "They are buying record amounts of gold every month, and I think this is part of a de-dollarization strategy that they have." pic.twitter.com/yUzJUL48xc — Yahoo Finance (@YahooFinance) April 16, 2024

Voetbal scoort niet op de beurs

Beleggers in Ajax hebben sinds de IPO in 1998 een kwart van hun inleg verloren. Maar Ajax staat niet alleen. Alle voetbalaandelen doen het slecht, zo blijkt uit de Pelé-index van Aegon AM.

Beleggen in de MSCI World is vooral beleggen in de US

the U.S. stock market is the world stock market pic.twitter.com/QL4NKG9Tgq — Sam Ro ?? (@SamRo) April 17, 2024

Huren in vrije sector nog nooit zo hoog

De vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector staat op recordhoogte. Deze prijs steeg in het eerste kwartaal met 8,6 procent, naar ruim 18 euro. De vraag naar deze huurwoningen is nog altijd sterk, terwijl het aanbod daalt. RTL Z bericht.

Dus beleggen in landbouw?

Een toenemende vraag naar voedsel wereldwijd en een snel veranderd klimaat maken beleggen in de landbouw- en voedingsindustrie tegelijk veelbelovend en riskant. Morningstar analyseert 4 relevante fondsen en ETF's.

3 koopwaardige auto-aandelen

Ene Viktor Zarev selecteert op InvestorPlace drie auto-aandelen die kunnen profiteren van en aantal groeitrends.

Helaas wordt menselijk gedrag te weinig in de beleggingspraktijk meegenomen

"Our default state is to disregard the lessons of behavioural finance. It is simply how we are wired. There are, however, huge benefits to be unlocked if we can take the time and effort required to engage with them. Our behaviour remains the most important factor influencing our long run investing outcomes, let’s not ignore it." Lezen!