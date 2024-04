Must read: Risico nummer 1 is?

Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.

Particulieren kunnen juist heel goed beleggen

Op basis van het laatste overzicht van de Nederlandsche Bank heeft analist Koen Zweers van Cardano het rendement van Nederlandse particuliere beleggers over de laatste vijf jaar geanalyseerd. Particuliere strategieën bleken uiterst succesvol, met name door het moedig inspelen op marktschommelingen.

Voetbal scoort niet op de beurs

Beleggers in Ajax hebben sinds de IPO in 1998 een kwart van hun inleg verloren. Maar Ajax staat niet alleen. Alle voetbalaandelen doen het slecht, zo blijkt uit de Pelé-index van Aegon AM.

Risico nummer 1

Te hoge inflatie is nu het grootste risico volgens grote beleggers in de BofA survey. pic.twitter.com/S1mwc6A64Y — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 16, 2024

Maar ING blijft optimistisch

De #beurs vandaag: rentevrees in de VS slaat over naar Europa, naar ons mening onterecht. Kans op eerste renteverlaging ECB in juni is bijna 90%. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 17, 2024

ARK's Cathie Wood over Tesla, AI en bitcoin

Voor Morningstar's themaweek over thematisch beleggen krijgt Cathie Wood van Ark Invest het woord over kunstmatige intelligentie, elektrisch tijden en de vooruitzichten voor ETF's in Europa. Uiteraard is zij reuze optimistisch.

Mario Draghi: Europa moet grondig veranderen

Draghi deelde in een speech de grote lijnen van zijn aankomende rapport. In het kort: fragmentatie belemmert de economische potentie van de EU. "Radical change is needed"https://t.co/odBRYThhBG — Jasper H. van Dijk (@jasperhvandijk) April 17, 2024

Deze week krijgen we weer de bitcoin-halving

Deze vierjaarlijkse exercitie is bedoeld om de schaarste van de crypto te waarborgen. Logisch dat er wordt gerekend op een stijgende bitcoinprijs. CNBC heeft het uitgebreide verhaal.

Wat te denken van een ander schaars product, goud?

Goud is het meest overgewaardeerd sinds augustus 2020 zeggen professionele beleggers. Op zich raar, aangezien goud geen fundamentele waarde heeft kan het ook niet te duur zijn. pic.twitter.com/pw1tKrV3mP — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 16, 2024

Nu beleggen in de opkomende markten?

"Over de afgelopen tien kalenderjaren was er in slechts drie jaar sprake van een outperformance voor de MSCI Emerging Markets index versus de MSCI World index. Over die 10-jarige periode behaalde wereldwijde aandelen in ontwikkelde landen een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,09%. Opkomende markten moesten het doen met 5,49%, oftewel minder dan de helft."

Wordt de komende tien jaar anders? Ronald van Genderen van Morningstar bespreekt drie opkomende marktenfondsen.

Vals alarm over Franse schuld

Ja, het Franse begrotingstekort is fors en dat is de totale schuld ook, maar volgens Pictet AM hoeven beleggers in Franse staatsobligaties geen default te vrezen. Bovendien is er vraag genoeg naar Frans papier.

Duitsland: weinig schuld, nog minder groei

OUCH! IMF has cut #Germany's econ growth in 2024 to 0.2%, after projecting a 0.5% rise in its January forecast. Europe's biggest economy is predicted to have the weakest growth of all G7 industrialized nations for the current year. For 2025, IMF revised German growth to 1.3% from… pic.twitter.com/qMmU1XBKAh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 16, 2024

De nieuwste weekvideo van Corné

@Cardano_nl weekvideo



- Amerikaanse schulden lopen uit de klauwen



- Aandelen doen het altijd beter. O ja?



- Adviseurs zijn razend enthousiast.



- Winstseizoen staat voor de deur. Wat te verwachten?https://t.co/Y0gyA8drXZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 17, 2024

Het probleem met hedgefondsen

Joachim Klement is kritisch over hedgefondsen. Ze zijn duur en bewegen veelal veel te veel mee met de markt. "If you want to invest in hedge funds, global macro hedge funds are still a good diversifier and a worthwhile addition to a traditional stock/bond portfolio. But don’t expect any miracles from them. Their returns tend to be low, and their true alpha is about 1% per year. Not a lot, but not nothing either." Goed verhaal.

Interesse in elektrische auto's neemt af

Terwijl elektrisch rijden voor een kleine groep steeds normaler wordt, is er ook een steeds groter wordende groep die zich afzet tegen deze trend. Dat concludeert de ANWB na onderzoek. De prijs blijkt voor veel mensen de grootste drempel.