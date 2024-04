Must read: Koopkrachtherstel helpt Nederlandse economie vooruit

"Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt"

"De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.

Ofwel, pas op met langlopende obligaties

Goldman warns that long-end rates may continue to rise as inflationary pressures reignite pic.twitter.com/umSKKuBGdN — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 15, 2024

Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar

Het Franse Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald. Uitgebreide analyse.

3 groeiaandelen met meer potentieel dan de Magnificent Seven

Sommige groeiaandelen staan minder op de voorgrond, maar kunnen de komende jaren wel degelijk voor prima rendementen zorgen. De Amerikaanse beleggingswebsite InvestorPlace noemt er drie die volgens de site misschien wel meer potentieel hebben dan de Magnificent Seven. We hebben het dan over AMD, Salesforce en Eli Lilly.

Chinese economie groeit harder dan verwacht

Vooral de export deed het in QI heel goed met een plus van 14%. "On a quarter-on-quarter basis, China’s GDP grew 1.6% in the first quarter, compared to a Reuters poll expectations of 1.4% and a revised fourth quarter expansion of 1.2%." CNBC bericht.

Beleggen in high yield? Nee, bedankt

High yield obligaties hebben een grote aantrekkingskracht op beleggers, maar er zijn volgens Morningstar 3 redenen om voorzichtig te zijn.

ABN AMRO is niet al te positief over goud

Het prijsdoel van de bank ligt in elk geval iets lager dan wat er nu voor goud wordt betaald. Citi zit heel veel positiever in de wedstrijd.

Zijn er grenzen aan de stijging in goudprijzen? De goudprijs is dit jaar uit de bandbreedte gebroken en de trend is positief. De gebruikelijke drijfveren zitten echter niet achter de prijsrally.https://t.co/s1bqgJBd7y — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 15, 2024

Obligaties horen altijd in de portefeuille

"Bonds won't always be this attractive, but no one is suggesting that investors move out of stocks entirely and into bonds. Instead, the idea is that a decent 40% allocation to bonds will make portfolios significantly less volatile — while still generating a healthy return." Hier is het verhaal.

Zonder fossiele subsidies geen winst

Deze grafiek was echt een eye opener voor me. De fossiele subsidies in de olie-industrie, de metaalsector en de chemie waren in 2021 groter dan de gemiddelde winst.



Ofwel: Shell, Tata en Chemours draaien op subsidie...https://t.co/LJ1us7S3tk pic.twitter.com/yIk6T1IUTw — Jasper Lukkezen (@Lukkezen) April 16, 2024

Rabobank doet bod op eigen certificaten

Rabobank heeft een bod van 1 miljard euro uitgebracht op de eigen Rabobank Certificaten. Dat is ca. 12% van het totaal. Door middel van dit bod wil Rabobank haar kapitaalpositie actief managen, met behoud van een sterke balans.

Rabocertificaten leveren meer dan 6% rendement op: dat wordt duur voor de bank en die wil voor €1 miljard certificaten inkopen https://t.co/piEI4oyrMb — Business Insider Nederland (@BINederland) April 16, 2024

Japanse yen blijft maar dalen

Where does this end? The Japanese #yen weakened to 154 against the US dollar. #Japan's Ministry of Finance already intervened at 150 and repeatedly stated that the yen's weakening was not in line with fundamentals. Yet, here we are at 154+. The yen is now down a whopping 50%… pic.twitter.com/bLG2cXd2i7 — jeroen blokland (@jsblokland) April 15, 2024

ING opnieuw leider in digitale transformatie in Nederland

Dat is de uitkomst van de DX300, een jaarlijkse ranking van ondernemersplatform MT/Sprout.

RTL Z stopt na tien jaar met het programma Voorbeurs

Vanaf 1 juni stopt RTL Z met het programma Voorbeurs. Ruim tien jaar lang blikte het programma elke werkdag vooruit op de beursdag. Maar de belegger kijkt steeds minder vaak 's ochtends televisie en dus is het volgens RTL Z tijd voor vernieuwing.

Koopkracht herstel helpt Nederlandse economie

Door de stijgende consumptie door huishoudens door gedeeltelijk koopkrachtherstel verwachten we de komende kwartalen een gematigde economische groei voor Nederland. Voor de meeste sectoren verwachten we groei, uitgezonderd bouw en transport #RaboResearch https://t.co/EvAqXCPFMV — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) April 16, 2024

Huizenprijzen bijna terug op recordstand

Woningmarkt veert op dankzij lagere rente en inkomensstijging. De huizenprijsindex stijgt en is bijna terug op het recordniveau van juli 2022. Het gebrek aan woningen te koop en de achterblijvende nieuwbouw zetten een rem op de transacties https://t.co/cXs80vXno2 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 16, 2024

Daadwerkelijk rendement heffen is niet te doen