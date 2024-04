Must read: Wat notoire beurspessimisten missen

Alle reden om optimistisch te zijn

Bij Capital Group zien ze de beurstoekomst zonnig in.

Beurscorrecties stimuleren het gebruik van antidepressiva

Dalende aandelenkoersen hebben niet alleen gevolgen voor de portemonnee, maar zorgen ook voor fysiek en geestelijk lijden, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

Minder renteverlagingen zijn geen probleem

Grote kans dat de Fed dit jaar de rente niet meer dan twee keer verlaagt. Martine Hafkamp van Fintessa is niet bang dat dit het beursoptimisme tempert. "De laatste verhoging vond plaats in de zomer van 2023. Bezweken de beurzen volledig onder dit rentegeweld? Niets was minder waar. Men zou alle tumult rond het tijdstip en de omvang van een mogelijke renteverlaging misschien beter met een korreltje zout kunnen nemen."

Morningstar verwacht een eerste Amerikaanse renteverlaging pas in september.

Olieprijs naar 100 dollar plus?

Een aanval van Israël op Iran kan de oliemarkt flink beroeren, meldt CNBC. “Any attack on oil production or export facilities in Iran would drive the price of Brent crude oil to $100, and the closure of the Strait of Hormuz would lead to prices in the $120 to $130 range."

Vandaag opende de olieprijs (Brent) op iets onder $90.

ING blijft vooralsnog optimistisch

De #beurs vandaag: beleggers gaan ervan uit dat de ergste dreiging in het Midden-Oosten voorlopig voorbij is; olieprijs 0,5% lager, koersherstel op beurzen verwacht. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 15, 2024

Bitcoin is veel maar geen veilige haven

BREAKING: #Bitcoin prices are now down over 10% in just 30 minutes to their lowest level since March 20th.



Bitcoin is now also down 20% from its recent all time high.



The drop in Bitcoin began shortly after it was reported that Iran had launched a drone attack against Israel.… pic.twitter.com/FNGHOwMMxV — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 13, 2024

Heeft de crypto het beste gehad?

Bitcoin fund inflow momentum is slowing meaningfully, according to JP Morgan pic.twitter.com/nntgP5WfLq — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 15, 2024

U zoekt een aantrekkelijk Europees telecomaandeel

Morningstar legt de Europese telecommers langs de meetlat en roept er twee uit tot de grote winnaars.

Eigen staatsobligaties eerst

Excellent chart by #TorstenSlok (Apollo) showing the ownership of Government Bonds across countries. pic.twitter.com/rup8JwLrV0 — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) April 14, 2024

6 dividend betalende groeiaandelen

Groeiaandelen blijven in trek, maar er zijn veel beleggers die regelmatige inkomsten uit hun portefeuille willen. Zijn die twee te combineren? Jeff Reeves ging op US News Money op zoek naar Amerikaanse groeiaandelen die ook nog eens een dividendrendement van meer dan 2% bieden.

Economische problemen China zijn hardnekkig

In een special van Project Syndicate wordt de huidige aanpak van de Chinese regering om de economie te steunen door meerdere experts kritisch bekeken.

Apple heeft een probleem

iPhone shipments -10% in het eerste kwartaal. Dan heeft u een beetje idee wat de Apple cijfers zullen worden. — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 15, 2024

Wat notoire beurspessimisten missen

"The most obvious source of concern is that investors have been assuming that the Federal Reserve will cut interest rates this year, which may be too optimistic with inflation continuing to rise at more than 3 percent, still well above the Fed’s 2 percent target. If those rate cuts don’t materialize, stock prices could take a hit (as we saw yesterday, when the market fell after the government reported that inflation was hotter than expected last month). But it won’t be a bubble bursting—because there is no bubble to burst. Ignore the perma-bear noise, because the signal is in the fundamentals." Sterk verhaal.

Rabobank verlaat coöperatief businessmodel

De ledenraad van de Rabobank heeft ingestemd met het voorstel om de macht van de coöperatie in te perken. Door het besluit (aangenomen met iets meer dan 75% van de stemmen) kan topman Stefaan Decraene zijn plannen voor verdere centralisatie verder uitwerken.

Het nieuwe groen beleggen is blauw

Blue finance is a segment of green finance that receives increasing interest globally. It has been used to fund marine protection, water management, and other projects. Challenges remain for blue finance, and it needs an impact track record #RaboResearchhttps://t.co/khG6s8lMNK — RaboResearch (@raboresearch) April 15, 2024

Waarom melkveehouders (verder) in de knel komen door de mestcrisis

Er gaan weer boze Nederlandse boeren naar Brussel deze week. Steen des aanstoots deze keer: mestregels. De jarenlange uitzonderingspositie die Nederland had, staat op de helling. De financiële doodssteek voor veel melkveehouders, vreest de branche. RTL Z beantwoordt zes vragen.

Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters, behalve in luchtvaart

345 van de grootste CO2-uitstoters in Nederland hebben vorig jaar ruim 13 procent minder uitgestoten dan in 2022. Dat is de grootste procentuele daling ooit, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Samen zijn deze ondernemingen goed voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot in Nederland. De CO2-uistoot van het Nederlandse wegverkeer is overigens nog altijd stijgende, meldt het CBS.