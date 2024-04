Must read: deze 15 aandelen had u niet moeten hebben

China laadt zich op voor stroomversnelling

Raymond Ma van Invesco wordt steeds positiever over China. Op twee data gaat hij de komende maanden extra letten: het stroomverbruik en de export. Blijven die stijgen, dan kan de beurs gaan vliegen.

Maar ojee

China’s exports fell in March in a blow to hopes that global demand would continue to help drive growth in the world’s second-largest economy https://t.co/EIxmyk0yFf — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2024

De rente gaat omlaag, whatever it takes

Net als de Fed is de ECB gebrand op renteverlagingen. In juni, whatever it takes, maar dan net even anders, aldus Edin Mujagic. En de ECB volgt dat een keer niet de Fed, maar het gaat andersom.

Rente-effect op de euro

The euro falls to its lowest level this year as the ECB looks set to cut interest rates before the Federal Reserve https://t.co/IkmzjjQDTZ — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2024

Nog een gevolg

Good Morning from #Germany where the transatlantic rift widens – at least in the financial markets. The spread between 10y US govt bond yields and German Bunds has risen to 214bps, the highest since 2019 on divergence in monetary policy. pic.twitter.com/Wx0AYAMxzJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 12, 2024

Waardevernietigers

Morningstar zet 15 aandelen op een rij die de meeste waarde kwijt zijn over de afgelopen tien jaar.

Wees niet bang

Ook als de aandelenmarkten record na record neerzetten, kan het aantrekkelijk zijn om in te stappen.

Google heeft een nieuw businessmodel nodig

Om succesvol te worden met AI.

Wat te doen met al die leegstaande winkelcentra?

Nou, maak er huizen van.

Goud weer hoger

#Gold just made another all-time high!

Several forces are at work.

- A secular trend of adding gold as a hedge against #debt monetization (fiscal dominance, if you will) and potential #inflation because of that.

- A secular trend of #China boosting foreign gold reserves at the US… pic.twitter.com/v7ujLOXKey — jeroen blokland (@jsblokland) April 12, 2024

Indexbeleggers verkochten juist