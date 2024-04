Must read: Hoge waarderingen zijn geen probleem

“Het is fijn om goed te doen”

Ook buiten Nederland is impactbeleggen ontdekt. Het Schotse Baillie Gifford bijvoorbeeld lanceerde in 2017 het Positive Change Fund. Vlak voor Pasen was Rosie Rankin, medeverantwoordelijk voor dit fonds, over in Amsterdam voor de tweedaagse Impact Europe Summit in de Beurs van Berlage. Rob Stallinga sprak met haar.

Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst

De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten, die eerder zullen tegenvallen dan meevallen.

BlackRock gaat voor meer obligatierisico's

De grootste vermogensbeheerder ter wereld kiest bij Amerikaanse staatsobligaties liever voor korte dan voor lange looptijden. Favoriet zijn Europese high yield en obligaties uit opkomende markten. Over het algemeen loont het volgens BlackRock om meer obligatierisico te nemen.

Sticky inflatie

Niemand zit te wachten op terugkeer jaren 70

After today's US #CPI report, the comparison between now and the 1970s and early 1980s remains alive and well. The #FederalReserve will have a tremendous issue if #inflation fails to return to target. At 5%-ish #yields, last year's regional banking crisis confirmed things start… pic.twitter.com/1QN2dzjeou — jeroen blokland (@jsblokland) April 10, 2024

Beurs kan wat hogere inflatie prima hebben

De #beurs vandaag: beleggers schrokken in eerste instantie van de iets hoger dan verwachte inflatiecijfers in de VS, maar een wat hogere inflatie hoeft voor aandelenbeleggers helemaal geen probleem te zijn. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/8SHyVw0wMT — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 11, 2024

Zijn hoge aandelenwaarderingen een probleem?

Nee, schrijft Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer. "Waarderingen hebben geen betrouwbaar trackrecord voor het tijdig voorspellen van koersdalingen. Aandelenkoersen kunnen – ondanks hoge waarderingen – langere periodes blijven stijgen."

Is it wise to invest in the stock market at an all-time high?https://t.co/YSDuq45DOF — Michael Batnick (@michaelbatnick) April 10, 2024

"Japan's grote investeringscyclus is nog maar net begonnen"

Fondsbeheerder Sam Perry van Pictet is optimistisch dat de terugkeer van inflatie in Japan een golf van investeringen en uitkeringen aan aandeelhouders teweeg zal brengen.

Tech kan nog veel hoger?



Groeiaandelen blijven favoriet na prima eerste kwartaal https://t.co/DV0a5UjW2a Simon Wiersma van ING IO vindt winstverwachtingen analisten te voorzichtig @SimonWiersma1 @INGnl_IO — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) April 10, 2024

Zeven topchippers in de aanbieding

Eentje komt uit de polder. Een keer raden welke dat is?

Hoe groter het marktaandeel, hoe hoger de winsten?

Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Interessant (Amerikaans) verhaal.

Amerikaanse inflatie is sticky

Where inflation is and where it isn’t ?? pic.twitter.com/FxXzsYWsjZ — Evan (@StockMKTNewz) April 10, 2024

China blijft motor groei wereldeconomie

Ook al gaan de zaken de laatste jaren wat minder. Aldus CNBC.

Welke factor moet u nu hebben?

Hier is de analyse van Q1.



Belast de vervuilers!

Laurence Tubiana voor Project Syndicate: "Bold new policies are needed to mobilize public funding for climate-change mitigation and adaptation, and there is a strong case for progressive taxes on carbon-intensive activities and extreme wealth. Such taxes would generate revenues, shape incentives, and uphold the principle of “common but differentiated responsibility.”

Bouw, agrarische sector en detailhandel drukken in '24 Nederlandse groei

Voor 2024 en 2025 verwacht #ING Research voor de meeste bedrijfssectoren een lichte groei. De hoogste volumetoename verwachten we in de IT-sector, terwijl de bouw dit jaar de grootste krimp laat zien.

Meer weten? https://t.co/6k07SdbAUS^Maurice pic.twitter.com/xnnuDRDh5e — ING Economie (@INGnl_Economie) April 11, 2024

Nederlandse huizenprijzen alweer bijna terug op top