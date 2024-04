Must read: Dreigt er een fors grondstoffentekort?

AI ontketent een revolutie in de gezondheidssector?

Siegfried Kok van OBAM IM heeft grote verwachtingen van AI in de gezondheidszorg. Op het gebied van medische technologie, de zoektocht naar nieuwe medicijnen maar ook in de ziekenhuizen kan AI volgens hem van grote betekenis zijn.

Nvidia is niet het enige AI-aandeel

Belegger.nl zet twee andere Amerikaanse aandelen in de spotlight.

JP Morgan AM ziet meer in Europese aandelen

Het grote JP Morgan AM heeft zijn modelportefeuille voor het tweede kwartaal bekendgemaakt. De meest opvallende wijzigingen ten opzichte van het eerste kwartaal zijn een opwaardering van Europese aandelen en van emerging markets (excl. China). In het algemeen geldt voor de modelportefeuille een hoge risicobereidheid.

Overigens publiceerde ceo Jamie Dimon van JP Morgan recent zijn laatste jaarlijkse brief.

Waar gaat de Amerikaanse inflatie naartoe?

Vanmiddag komen de cijfers over maart binnen. Volgens CNBC duiden deze niet op een dalende trend in een licht zorgelijk artikel. Tegenvallende inflatiecijfers maken het voor de Fed lastiger om de hoge beleidsrente snel en fors naar beneden bij te stellen, ook omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt er zo sterk bij ligt. Is dat erg? Martine Hafkamp van Fintessa vindt van niet.

Here’s what JPMorgan thinks could happen to the market tomorrow following CPI - CNBC pic.twitter.com/OLDv6pJHaL — Evan (@StockMKTNewz) April 9, 2024

De langverwachte kopercrisis is aangebroken

Bank of America ziet met de switch naar elektrisch aangedreven auto's een toenemend tekort aan koper en spreekt in een rapport over een lang verwachte crisis. Lees ook: The case voor grondstoffen is ijzersterk.

Don’t let the eclipse blind you from seeing commodities rallying which could set back the Fed’s plans to cut interest rates pic.twitter.com/jnMWmwpLkt — Ramp Capital (@RampCapitalLLC) April 9, 2024

Is het tijd voor herbalanceren?

Herbalanceren is belangrijk om uw beleggingsportefeuille in lijn te houden met uw beleggingsdoelstellingen. Morningstar laat voor drie tijdsperiodes zien wat de impact op de portefeuillemix is. Weet dat herbalanceren meer bedoeld is voor risicobeheersing dan voor rendementsverbetering.

Het is makkelijk liegen met grafieken

Column financieel blogger Ben Carlson met tal van grafiekvoorbeelden. Bottom line: "These days, we all consume a flood of information, so it’s more important than ever to filter headlines, statistics, charts, and other visuals. Don’t believe everything you see before you verify what it is you’re looking at."

Chinese schuldenberg groeit flink

Dus ook Fitch uit zich negatief over de Chinese kredietwaardigheid.

This is huge news! Following Moody's in December, #Fitch Ratings revised the #China #debt outlook to negative from stable.

China's pace of debt accumulation is very problematic. Public debt has more than doubled since the Great Financial Crisis and is heading to above 100% of… pic.twitter.com/clmgvCeA40 — jeroen blokland (@jsblokland) April 10, 2024

Productie industrie daalt verder

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in februari 2,3 procent lager dan in februari 2023, zo maakt het CBS bekend. Ook in de voorgaande zeven maanden kromp de productie op jaarbasis. De productiedaling geldt overigens niet voor elke sector.

Europese bedrijven hebben een productiviteitsprobleem

Barry Eichengreen voor Project Syndicate: "Labor productivity growth in the US has been more than double that of the eurozone for the past 20 years. A forthcoming report from Mario Draghi will recommend removing barriers to competition, which would intensify the pressure on firms to innovate, but Europe desperately needs newer ideas than this if it is to see its productivity rise."

Fors herstel in Hongkong

De #beurs vandaag: De Hang Seng-index schiet vanmorgen met 2% omhoog op de beurs in Hongkong en noteert nu bijna 15% hoger dan het laatste dieptepunt van 22 januari. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/3C5wD5ub6c — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 10, 2024

Dit is een van de beste wereldwijde aandelenfondsen

Morningstar komt met een nieuwe wekelijkse rubriek over beleggingsfondsen: de Morningstar Fund Radar. Elke week belichten we een fondscategorie met daarbij een of twee voorbeelden van succesvolle beleggingsfondsen. Deze keer zijn dat wereldwijde aandelenfondsen, waarbij een fonds van Allianz eruit springt.

Meevaller bezitters elektrische auto

Kabinet verlengt belastingvoordeel. RTL Z bericht.

Banken zien niks in anti-gok plan van regering

Nederlandse banken hebben laten weten niks te zien in het plan van het kabinet om een goklimiet voor klanten in te stellen. De banken stellen de privacy van zijn klanten te willen bewaken en niet mee te willen kijken met hun gokgedrag.

Oordeel Europese rechter: klimaatbeleid is een verplichting

Belangrijke vraag: wat doen de formerende partijen met het oordeel? Volgens Nederlands grootste partij is er immers helemaal geen klimaatprobleem. Of zoals het partijprogramma meldt: "Het standpunt van de PVV ten opzichte van klimaat is duidelijk: "De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder."