Must read: De vloek of zegen van generatieve AI

Pictet AM heeft geen angst voor een bubbel

Volgens Pictet AM zijn er goede redenen voor de huidige bullmarkt. Het heeft vooral te maken met de sterke Amerikaanse economie en bedrijven die daar wereldwijd van profiteren. Het is volgens Pictet bovendien positief dat de rally steeds breder gedragen wordt.

Amerikaanse nutsbedrijven gaan CO2-beprijzing voelen

Nutsbedrijven zijn verantwoordelijk voor 25% van de Amerikaanse CO2-uitstoot. Met de komst van CO2-beprijzing is het volgens Jags Walia van Van Lanschot Kempen van groot belang om te identificeren welke nutsbedrijven wel en welke geen haast maken met decarbonisatie.

Generatieve AI: een vloek of een zegen?

Het is een van de meest besproken technologische ontwikkelingen van deze tijd: generatieve kunstmatige intelligentie. Hoewel GenAI hoog staat op de lijst van veelbelovende technologieën, lijken er ook risico’s aan te kleven. In een nieuwe whitepaper gaat Van Lanschot Kempen in op de vraag of generatieve AI een vloek of een zegen is.

Vrees voor hoge wegenbelasting elektrische auto's

Wie een elektrische auto heeft of eraan denkt om er een te kopen, doet er goed aan om er alvast rekening mee te houden: vanaf volgend jaar moeten ook elektrische rijders wegenbelasting betalen. Wat betekent dit voor de portemonnee? En zijn elektrische auto's dan nog wel te betalen?

Is de marktkapitalisatie van India over twintig jaar $40 biljoen?

Op CNBC is te lezen van wel. India’s market capitalization can easily grow to $40 trillion in the next 20 years, driven by stronger investor confidence and robust economic growth, analysts said. "We can easily hit $40 trillion by that time," said Sujan Hajra, chief economist at Anand Rathi Share and Stock Brokers, citing the country’s strong economic growth and "far more stable" currency.

De S&P 500 wordt nog steeds geleid door de Magnificent Seven...

IN het afgelopen halfjaar zijn de winsten voor de M7 (ja dat is incl Tesla flink gestegen). Voor de rest van de S&P 500 geldt dat niet.

Inflatie stijgt naar 3,1% in maart

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 3,1% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In februari was de inflatie 2,8%. Het inflatiecijfer van maart is hetzelfde als bij de snelle raming die op 3 april is gepubliceerd.

Renteverlagingen op 11 april?

Ondanks de dalende inflatie zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven naar verwachting ongewijzigd laten tijdens de beleidsvergadering van donderdag 11 april aanstaande. Leden van de raad van bestuur hebben eerder aangegeven dat ze eerst de nieuwe loongegevens, die in mei worden verwacht, moeten beoordelen voordat ze besluiten over eeen eventuele renteverlaging.

In vierde kwartaal meer nieuwbouwwoningen verkocht

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6100, 15% meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2023 met 16600 het laagste in de afgelopen vijf jaar. De prijzen van nieuwbouwwoningen waren 3% hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

Einde goudkoorts nog niet in zicht

De goudprijs glanst aan alle kanten. Het edelmetaal heeft nieuwe recordhoogtes bereikt. Analisten denken dat het eind van de opmars nog niet in zicht is. Zij zien een opwaartse trend voor het edelmetaal en daar kunnen mijnbouwaandelen van profiteren.