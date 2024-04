Must read: belegger heeft renteverlagingen niet nodig

De case voor grondstoffen is ijzersterk

De recente all-time high van goud heeft veel aandacht getrokken. Maar niet alleen goud is in het eerste kwartaal in prijs gestegen. De brede CRB Commodity index staat momenteel op het hoogste punt in een jaar. Is dit het begin van een nieuwe rally? Renco van Schie van Valuedge heeft positieve verwachtingen.

Opmerkelijke patronen in de Europese ETF-handel van afgelopen maand. Aandelen (mits niet uit Europa) en high yield waren gevraagd, terwijl veilige bedrijfsobligaties, thema-ETF's en goud van de hand gingen.

VanEck voert zowel de lijst van best presterende als die van slechtst presterende ETF's aan over het eerste kwartaal. Bekijk Morningstars overzicht van de 10 beste en de 10 slechtste ETF's in Nederland over de afgelopen drie maanden.

De beurzen staan op recordniveaus. Dat maakt beleggers huiverig om in te stappen. Wie de risico's wil dempen kan ervoor kiezen om periodiek te beleggen, zodat er een gemiddelde aankoopprijs ontstaat. Dat kan de nodige zorgen wegnemen, schrijft Barrons.

Ondanks hoge waarderingen zijn beleggers long gepositioneerd. De markt gaat uit van een redelijke economische groei, dalende inflatie, gunstige rentestanden. Wat kan er misgaan? Genoeg, volgens Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie van LGIM. Het verklaart zijn voorzichtige positionering. Ook bij Vanguard hebben ze in de gaten dat (Amerikaanse) aandelen wel erg duur zijn geworden.

VIX en obligatiespreads lager dan laag

Dat is niet zonder risico. "With the exception of the great moderation in 2004-07, volatility and credit spreads rarely spend long at the lows. Indeed, you might wonder given upside risks to inflation, heightened and lingering (geo)political risk, expensive valuations and excessive bullish sentiment… is it all just a little “too calm“?" Hier is het verhaal.

Beleggers hebben renteverlagingen helemaal niet nodig

"Wat zou er met de beurzen gebeuren wanneer de Fed de rente dit jaar minder dan drie keer of misschien zelfs helemaal niet meer gaat verlagen? Zou dat een ramp zijn voor beleggers? Die rekenen immers op monetaire verruiming. Dat hoeft niet. Zelfs al zou de Amerikaanse centrale bank dit jaar niet meer in actie komen, dan nog kan dit beleggingsjaar goed aflopen", schrijft Martine Hafkamp van Fintessa.

De #beurs vandaag: We hebben te maken met een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt waarbij de druk op de inflatie niet toeneemt en de desinflatietrend intact is. Wat kun je je als aandelenbelegger nog meer wensen?https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/BTE0x1swFt — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 8, 2024

Van veel werken naar veel vrije tijd

Artificial Intelligence all you want, but people just won't want to work anymore! pic.twitter.com/M8bOdg3Odv — jeroen blokland (@jsblokland) April 7, 2024

Kiest China voor de verkeerde weg?

Nouriel Roubini voor Project Syndicate: "While China obviously needs to boost private-sector confidence and revive growth with a more sustainable economic model, it is not clear that Chinese leaders fully appreciate the challenges they face. The shift back to state capitalism over the last decade is plainly incompatible with President Xi Jinping’s development goals."

