Must read: Het glanst, het is digitaal en het stijgt

"Impactbeleggers staan aan de goede kant van de geschiedenis"

Hadewych Kuipers, directeur beleggingen bij Triodos IM, is niet onder de indruk van alle berichten dat duurzaam beleggen het beste heeft gehad. "Zo ziet tegenwerking van vooruitgang eruit."

DNB kan miljardenverliezen wel hebben. Toch?

De afgelopen jaren heeft De Nederlandsche Bank aanzienlijke aankoopprogramma’s geïmplementeerd. Hogere rentes hebben vervolgens tot verliezen op die programma’s geleid, schrijven Broeders et al. Wat betekent het als een centrale bank verlies lijdt? https://t.co/aihSpEcS8A — Economenvakblad ESB (@ESBtweets) April 3, 2024

Roaring 20's herhaalt zich

Consumenten geven geld uit als water, het regent beursrecords, de economie doet het verrassend goed. Ben Carlson ziet grote gelijkenissen met de roaring 20's van honderd jaar geleden.

Waarschuwinkje van ING

De #beurs vandaag: beter dan verwachte economische cijfers in de VS wakkeren de vrees voor langer hoog blijvende inflatie en rentes aan. Gevolg is stijgende rentes op de kapitaalmarkt en waarderingen van aandelen die wat onder druk komen. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/rCiR1ELZHr — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) April 3, 2024

Generatieve kunstmatige intelligentie: zegen of bedreiging?

Lees de speciale en uitgebreide white paper van Van Lanschot Kempen.

Hoe aantrekkelijk is Japan na de renteverhoging?

Het historische besluit van de Bank of Japan om haar beleid van negatieve rentetarieven te beëindigen werd door de financiële markten al lang verwacht. Het betekent een keerpunt voor een belangrijke economie. Aandelenbeleggers hebben er weinig last van. Meer reuring is er in de Japanse obligatiemarkt. Lees het verhaal.

Gouden belegging

#Gold has increased a whopping 14% since Valentine's Day and 25% since October last year. The MSCI World Index (in USD) has also increased 25% since its bottom in October. #China has been driving the rally based on retail and central bank demand, while gold ETF holdings have… pic.twitter.com/tufFJMewjq — jeroen blokland (@jsblokland) April 3, 2024

Achteraf is alles logisch

Dat Amerikaanse aandelen het sinds 2020 zo enorm goed hebben gedaan, is met de wijsheid van vandaag prima te begrijpen. "It is true that the outperformance of US equities over the past decade was heavily influenced by fundamental factors; it is not true that this was obvious before the fact, nor that it will necessarily persist. Anyone arguing otherwise is either wildly overconfident about their ability to see the future or trying to sell us something." Interessant verhaal.

The US stock market now accounts for a massive ~45% of total global market cap.



Since 2008, the US' share has risen by ~15% to its largest since 2004.



The US equity market size is now larger than India, China, Australia, Switzerland, Germany, Canada, UK, France and Japan… pic.twitter.com/wnCLxtPfQX — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 2, 2024

Winstgroei van techbedrijven kan koersen verder opdrijven

Sterke winsten uit de IT-sector suggereren dat technologieaandelen hun beurswaarde kunnen zien toenemen. Ook Japanse aandelen zullen hun rally verlengen. Lees de beleggingsvisie van Pictet AM.

Of ligt het toch anders?

The Magnificent Seven stocks grew their earnings by 37% over the last year while the remaining 493 companies in the S&P 500 saw a 2% decline. By the 4th quarter of this year, this trend is expected to reverse w/ an 18% YoY increase for the 493 vs. a 15% increase for the Mag 7. pic.twitter.com/YmxOCDbNIJ — Charlie Bilello (@charliebilello) April 2, 2024

Hoe te beleggen als rentes dalen?

Daarover discussiëren de specialisten van Schroders. Een ding is zeker: het aanhouden van veel cash is niet de beste keuze.

India glanst wel

De beurzen in China en Hongkong hebben sinds 2021 meer dan 5 biljoen dollar verloren. Dat is meer dan de beurswaarde van alle Indiase bedrijven, die overigens maar een weg kennen en die is omhoog. CNBC bericht.

4 favoriete nutsbedrijven

De meeste Europese nutsbedrijven doen het dit kwartaal slecht op de beurs, zowel duurzame als spelers met een mix van fossiel en duurzaam. Daardoor zijn vele nu ondergewaardeerd. De nieuwe favoriet van Morningstar is windmolenkampioen Orsted. Daarnaast blijven ook de aandelen Centrica, SSE en RWE aantrekkelijk.

Dure olie drijft inflatie op

De inflatie is in maart weer ietsje opgelopen ten opzichte van februari. De prijzen stegen in de afgelopen maand met gemiddeld 3,1 procent ten opzichte van maart 2023. Dat komt vooral door de stijgende brandstofprijzen.

