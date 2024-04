Must read: Azië is booming

Goed spreiden is simpel spreiden

Morningstar heeft verschillende spreidingoplossingen onderzocht. Eenvoudige strategieën blijken net zo goed te werken als ingewikkelde. Andere conclusies?

Groene kantoorverbouwing levert grof geld op

De portemonnee trekken voor het verduurzamen van kantoorpanden is volgens Fidelity International zeer lucratief. In de grote Europese steden zijn rendementen tot 18% per jaar mogelijk.

Centrale banken laten strenge inflatiedoelstelling los

Volgens Martine Hafkamp kiezen centrale banken voor dezelfde monetaire politiek als na de Tweede Wereldoorlog toen centrale bankiers door hoge staatsschulden de inflatie niet al te hard bestreden. Inflatie is immers ook een goede manier om van schulden af te komen. Hierdoor wordt volgens haar 3% het nieuwe 2%. Dat is goed nieuws voor aandelenbeleggers. Sterke column.

Gaan Europese aandelen het dan eindelijk doen?

Hedge funds are quite overweight European equity exposure pic.twitter.com/OnH8vfcRpx — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 31, 2024

Azië is booming

De minder gang van zaken in China drukt de groei wel. Maar toch: "Growth in the region is expected to ease to 4.5% this year, slowing from last year’s 5.1% expansion, according to the bank’s East Asia and Pacific (EAP) update for 2024, which was released Monday. The region has a population of over 2.1 billion people." CNBC heeft het artikel.

Want Amerikaanse aandelen zijn wel heel erg duur

From a calculated risk perspective, the case for incrementally adopting a defensive posture has a certain appeal, even if trend continues to make mincemeat of that decision." Hier is het hele verhaal.

Geen gekte op de IPO-markt

At least the IPO market signals no irrational exuberance in the markets. pic.twitter.com/jgzSkY0OrT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 1, 2024

India wil het nieuwe China worden

"But first it needs to dethrone Vietnam. Analysts narrowed down the two biggest problems that must be solved for India to be on par or even overtake Vietnam’s manufacturing strength — lowering import taxes and improving supply chain efficiency." Lees het artikel van CNBC.

Goud op een all time high

Dit jaar staat er een plus van 10% op het bord. Morningstar geeft vier redenen die de goudrally ondersteunen.

Gold prices hit another record high on Fed cut expectations https://t.co/Seb17BQMyI — CNBC (@CNBC) April 1, 2024

Nederlandse banken ondanks onrust in rustig vaarwater

De onrust op de internationale financiële markten heeft een beperkte weerslag gehad op de Nederlandse bankensector. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt namelijk dat de sector er goed voor staat.

Nederlandse industrie heeft ergste gehad

Krimp Nederlandse industrie bijna over: aantal nieuwe orders groeit weer https://t.co/eQq384RoiW — Business Insider Nederland (@BINederland) April 2, 2024

Maar Nederlandse meubelindustrie heeft het zwaar

Ruim de helft van de bedrijven maakte in het afgelopen halfjaar geen winst, meldt brancheorganisatie CBM. "De vraag naar meubels is in binnen- en buitenland fors afgenomen." Want?

Economisch beeld opnieuw slechter

Het Nederlandse conjunctuurbeeld was in maart negatiever dan in februari, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van maart presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

Waarom trekken de huizenprijzen juist nu weer aan?

De afgelopen drie maanden stijgen de huizenprijzen weer, juist nu de hypotheekrente hoog is, terwijl verlaging in zicht lijkt. In februari was zelfs sprake van een versnelling van de prijsstijgingen en het aantal verkooptransacties. Morningstar geeft het antwoord.

Dure nieuwbouw verkoopt wel slecht

Het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen piekt. In tegenstelling tot het steeds krapper wordende aanbod van bestaande bouw, neemt het aanbod van nieuwbouwwoningen juist steeds verder toe. Lezen waarom? Zie: https://t.co/u7nkF67TNL #ing ^Sander pic.twitter.com/kG24Kckwis — ING Economie (@INGnl_Economie) March 29, 2024

Italië verslaat Duitsland!?

Beleggers kiezen voor Italie en niet voor Duitsland en Erik-Jan van Harn van Rabobank is dan ook niet verrast door de goede prestaties van Italiaanse banken https://t.co/ksBvVj0NxF @Rabobank @RaboResearch_NL — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) April 1, 2024

Na CO2-handel nu ook stikstofhandel?